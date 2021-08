Portugal comienza a aliviar las restricciones por el avance en la vacunación

En la imagen, clientes del restaurante 'Tendinha', en la Plaza Don Pedro IV, conocida como 'Rossio', en Lisboa EFE/ Andrea Caballero/Archivo

Lisboa, 1 ago (EFE).- Portugal comienza hoy un plan de tres fases para aliviar las restricciones covid progresivamente hasta octubre, una iniciativa del Gobierno basada en el avance de la vacunación y que permite desde este domingo acabar con el toque de queda y recuperar gran parte de la vida nocturna del país.

El país, con diez millones de habitantes y que actualmente vive un descenso de contagios e incidencia tras haber superado en julio el pico de su cuarta ola de covid, entra en una nueva fase de lucha contra la pandemia con la vacunación como guía.

El Gobierno, liderado por el socialista António Costa, ha elaborado un plan que eliminará restricciones en tres fases basadas no en el calendario sino en el porcentaje de población que tenga la pauta de vacunación contra el coronavirus completa.

Este domingo, día en que el 57 % de la población estará inmunizada, arranca la primera fase, en la que se unifican normas para todo el país y comercio y restaurantes recuperan sus horarios normales, pudiendo abrir hasta las dos de la madrugada.

Además, se elimina el toque de queda a partir de las 23.00 que estaba en vigor en los municipios con mayor incidencia, entre ellos Lisboa y Oporto.

Cambios que prometen animar desde la noche de este domingo la vida nocturna de Portugal, donde además se ha conocido en las últimas horas que también podrán abrir los bares de copas, uno de los más afectados por la pandemia, si cumplen con las mismas normas que la restauración.

Tendrán por tanto que pedir certificado digital o test negativo para admitir personas en el interior desde la noche del viernes y durante todo el fin de semana -no así en terrazas- y podrán operar como máximo hasta las dos de la madrugada. Además, no se podrá bailar en estos espacios.

Quedan a espera las discotecas, que no se prevé que abran hasta la última fase del plan, prevista para comenzar en octubre.

El resto de efectos de la primera fase se sentirán sobre todo a partir del lunes, como que el teletrabajo pase de obligatorio a recomendado, o el certificado o test negativo también pase a ser exigido para clases de grupo en gimnasio, eventos culturales y deportivos, casinos y spa.

Según el plan del Gobierno, la segunda fase comenzará cuando el 70 % de la población esté inmunizada, algo que se prevé suceda a inicio de septiembre, momento en que dejará de ser obligatorio llevar mascarilla en la calle y aumentarán aforos en bodas y bautizos (75 %) y espectáculos culturales (70%).

Para llegar a la fase tres habrá que inmunizar al 85 % de la población, algo previsto en octubre, momento en el que abrirán discotecas -con exigencia de certificado o test negativo-, y los restaurantes dejarán de imponer límite de comensales por mesa, entre otros alivios.