Perú.- El Papa felicita a un grupo de peruanos durante el Ángelus por la toma de posesión de su presidente

ROMA, 1 (EUROPA PRESS)



El Papa ha felicitado a un grupo de peruanos que han asistido a la Plaza de San Pedro del Vaticano para escuchar el Ángelus después de que su nuevo presidente, Pedro Castillo, haya tomado posesión del cargo este miércoles en la ciudad de Lima.



"Veo algunas banderas peruanas, saludo a los peruanos, tienen un nuevo presidente, que el Señor bendiga a vuestro país, siempre", ha dicho Francisco asomado desde la ventana del palacio apostólico del Vaticano.



Además, durante la catequesis, ha invitado a los fieles a no anteponer los intereses a las personas y a actuar siempre con gratuidad y sin cálculos. "Cuando buscamos sobre todo la satisfacción de nuestras necesidades, corremos el riesgo de utilizar a las personas y explotar las situaciones para nuestros fines", ha señalado.



En este sentido, ha lamentado que "una sociedad cuyo centro sean los intereses en lugar de las personas es una sociedad que no genera vida" y ha dejado claro que la invitación del Evangelio es no preocuparse "sólo por el pan material que nos quita el hambre" por lo que ha instado a acoger a Jesús como "pan de vida". Finalmente, ha animado a tener una amistad con Dios para aprender a amarse unos a otros.