Paula Cabanas Sánchez, hija de Marta Sánchez, cumple 18 años

29-07-2021 MARTA SÁNCHEZ Y SU HIJA PAULA. MADRID, 1 (CHANCE) "Como madre llevo mal que haya puesto el Instagram público y como consecuencia haya tenido su primera noticia en prensa, ¿no? pero me gustaría que se esperaran un poco los medios a hacer cosas así porque no es mayor de edad y me gustaría que pasara por lo menos un año para que sucedan cosas así... Yo prefiero que ella esté relacionada con eso si lo hace de manera coherente con lo que haga, no por estar. Simplemente me preocupa que antes decida un camino, pero no que esté en los medios y se haga popular porque es influencer. Influencer no lo es, realmente, eso creo que se considera un profesión que hay que cuidar mucho y creo que debería primero determinar su camino antes que estar por estar" opinaba Marta Sánchez hace tan solo unos meses de la faceta de influencer se su hija. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



"Como madre llevo mal que haya puesto el Instagram público y como consecuencia haya tenido su primera noticia en prensa, ¿no? pero me gustaría que se esperaran un poco los medios a hacer cosas así porque no es mayor de edad y me gustaría que pasara por lo menos un año para que sucedan cosas así... Yo prefiero que ella esté relacionada con eso si lo hace de manera coherente con lo que haga, no por estar. Simplemente me preocupa que antes decida un camino, pero no que esté en los medios y se haga popular porque es influencer. Influencer no lo es, realmente, eso creo que se considera un profesión que hay que cuidar mucho y creo que debería primero determinar su camino antes que estar por estar" opinaba Marta Sánchez hace tan solo unos meses de la faceta de influencer se su hija.



Hoy, uno de agosto, Paula Cabanas Sánchez cumple 18 y lo hace después de haber posado con su madre para la revista HOLA hace unos meses y abrirse en canal. Fruto del matrimonio que tuvo la cantante con Jesús Cabanas entre 2002 y 2010.



Se definía como cabezota, ordenada, presumida y apasionada. Una personalidad que nos recuerda mucho a la de su madre, que ya sabemos que siempre ha ido por libre con una personalidad desgarradora que le hace ser única entre todas las demás. Además, la cantante se deshacía en halagos hablando de su hija y confesaba que era muy responsable y con bondad.



De esta manera, el pilar principal de Marta Sánchez hoy cumple la mayoría de edad y lo cierto es que ambas están muy tranquilas. Influencer en redes sociales y la mejor amiga que la artista puede tener, ya que tal y como confesaron, le da muchos consejos en tendencias musicales, por lo que nos esperamos que quizás el día de mañana colabore con su madre en algún tema.