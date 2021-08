Palito desvela si ha hablado con su tío, Miguel Bosé, tras su paso por Honduras

30-07-2021 PALITO DOMINGUÍN EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 1 (CHANCE)



Palito Dominguín ha sido una de las protagonistas indiscutibles de esta edición de 'Supervivientes 2021' y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho porque era una de las más desconocidas de la familia Bosé. La joven se ha abierto en canal y lo cierto es que hemos descubierto a una persona madura, responsable y con mucha fuerza mental en Honduras.



Si a su madre la hemos oído en muchas entrevistas de televisión, ahora parece que la nueva generación de los Bosé viene pisando fuerte. Además, Palito ha llegado a los medios de comunicación para quedarse ya que ha sido uno de los personajes que más juego ha dado en la edición de 'Supervivientes 2021'.



Las cámaras de Europa Press Reportajes han hablado con Palito y le hemos preguntado si su tío, Miguel Bosé, estará orgulloso de su paso por el concurso, a lo que nos ha respondido que: "No he hablado con él la verdad, yo creo que sí, porque todo el mundo está bastante contento. No creo que me haya visto".



Sobre las polémicas declaraciones de Miguel Bosé sobre la Covid, Palito se muestra muy tajante con el tema y deja claro que: "No es que le apoye, es que cada uno tiene su decisión" y con esto muestra el respeto que le tiene.