México.- López Obrador acusa al INE de buscar que la consulta para juzgar a expresidentes pase inadvertida

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha acusado al Instituto Nacional Electoral (INE) de no instalar las casillas suficientes para la consulta popular prevista para este domingo sobre la posible apertura de procesos judiciales contra varios expresidentes del país.



Así, el mandatario ha arremetido contra la entidad por estar supuestamente intentando que la consulta pase inadvertida, lo que le ha llevado a volver a llamar a la población a salir a la calle y participar en la votación, según informaciones del diario 'El Universal'.



López Obrador ha expresado así que "desgraciadamente" el INE "debería estar promoviendo esta consulta", pero "no quieren que se sepa nada ni hay casillas suficientes". "Yo mañana voy a Nayarit y estaba pensando en votar, pero no hay, no va a haber casilla y no se escucha nada, no se informa... Silencio cuando deberían de estar promoviendo la participación de la gente", ha lamentado.



En este sentido, ha instado a la población mexicana a participar en la consulta popular y dar su opinión, ya sea favor o en contra de que se juzgue a los exmandatarios. "Viene esta consulta del domingo, pues hay que participar, hay que dar la opinión que se tenga en cualquier sentido, como mujeres como hombres libres, porque es democracia", ha dicho.



Además, ha recordado que en marzo tendrá lugar una consulta revocatoria sobre su propio mandato, tal y como "está establecido cada tres años". "Porque el pueblo pone y el pueblo quita, entonces yo me voy a someter a la revocación de mandato y el pueblo va a decidir si quiere que yo continúe o que renuncie", ha matizado.



"¿Por qué es importante esto? Para que el pueblo siempre, repito, tenga en sus manos el poder que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala. Imagínense si nos eligen por seis años, y nos portamos mal, y le hacemos daño al pueblo. ¿Por qué nos tiene que aguantar tanto tiempo? ¿Por eso es muy importante la revocación de mandato", ha aseverado.