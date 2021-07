Libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela gritan miles de personas en Miami

Cubanoamericanos participan en una manifestación para apoyar las protestas en Cuba, este 31 de julio de 2021, en el Parque Bayfront de Miami, Florida (EE.UU.). EFE/Cristóbal Herrera

Miami, 31 jul (EFE).- Bajo el lema "Abajo las cadenas", miles de personas se concentraron este sábado en Miami para pedir libertad para Cuba, Nicaragua y Venezuela y solidaridad internacional con las personas que son reprimidas por oponerse a las "dictaduras".

Organizado por la Alcaldía de Miami, el acto reunió en el parque Bayfront, en el centro de Miami, a cubanos, venezolanos, nicaragüenses y también a otros latinoamericanos, según se pudo ver por las banderas que enarbolaban junto a carteles con eslóganes como "SOS Cuba", "Patria y vida" y "Díaz Canel, rindete".

Al acto, organizado por la Alcaldía de Miami, asistieron también artistas, políticos y líderes de organizaciones de exiliados.

Según los organizadores, la concentración tiene como fin unir "en una sola voz" a las comunidades de Cuba, Venezuela y Nicaragua para que su "grito" llegue a los que luchan en esos países por la libertad y sepan que no están solos.

También para pedir que ese "grito" llegue al Gobierno de Joseph Biden en Washington con el fin de que ayude a liberar a esos pueblos, según dijeron algunos de los políticos participantes.

"En este momento, señor presidente, o se está de lado del pueblo de Cuba o del régimen", dijo desde el escenario el representante republicano Mario Díaz-Balart, de origen cubano.

Carlos Giménez, también miembro de la Cámara de Representantes, republicano y de origen cubano, recordó a Biden que Estados Unidos debe ser "el líder de la libertad en el hemisferio".

Su colega María Elvira Salazar envió al presidente el mensaje de que los cubanos "no quieren comidas, vacunas o remesas, quieren libertad". "Hay que darle al pueblo cubano la posibilidad de volver a las calles", subrayó.

Aunque se había pedido a la gente que tomara precauciones para prevenir los contagios de covid-19, a simple vista eran mucho menos los que llevaban mascarillas que quienes iban a cara descubierta.

Antes de subir al escenario, Giménez y Díaz-Balart hablaron sin mascarilla con los medios en el Bayfront Park para criticar a Biden.

LLAMADO A BIDEN

Según ellos, el presidente no se ha puesto de parte de los tres pueblos que piden democracia sino de los regímenes que los reprimen y las medidas que ha tomado tras el estallido de las protestas en Cuba el pasado 11 de julio son insuficientes.

Orlando Gutiérrez, líder de la organización del exilio o Directorio Democrático Cubano, indicó que si bien las medidas son "correctas", "hay que hacer mucho más" para que Cuba alcance la libertad después de 62 años de "dictadura".

Biden anunció este viernes más sanciones hacia el Gobierno de Cuba, esta vez a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y a dos de sus líderes, tras las protestas del pasado 11 de julio, y se reunió en la Casa Blanca con representantes de la comunidad cubana en EE.UU., entre ellos el cantante Yotuel y el productor Emilio Estefan.

Giménez y Díaz-Balart señalaron en unas declaraciones a los medios durante la concentración que el presidente debería reunirse, como anunció que iba a hacer, con los congresistas republicanos de origen cubano para conocer su punto de vista.

A su juicio, todas las opciones respecto al Gobierno cubano deberían estar sobre la mesa, incluyendo una intervención.

"No se puede descartar ninguna opción, pero entre tanto hay que seguir apoyando a nuestros hermanos en la isla", dijo, por su parte, Gutiérrez.

"Nosotros no nos rendimos, la etapa final de este régimen empezó el 11 de julio y vamos a seguir hasta que Cuba sea libre", agregó.

José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), que también participó en la concentración, dijo que en Venezuela la única manera de acabar con la "dictadura" es que se unan en las calles y "llamen la atención" de los gobiernos democráticos del mundo.

El acto, que se espera que dure varias horas, contará con actuaciones de artistas como el venezolano Eric Mestizo y los cubanos Gente de Zona, Willy Chirino, Los 3 de La Habana, Albita, Hansel y Malena Burke, bien de manera presencial o través de videos.