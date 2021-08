Letizia.- La Reina Letizia clausura la 11ª edición del Atlàntida Mallorca Film Fest en La Misericordia, de Palma

01-08-2021 (I-D) La presidenta del Govern, Francina Armengol; la actriz Judi Dench; la Reina Letizia; el director del Atlàntida Mallorca Film Festival, Jaume Ripoll; el director Stephen Frears y el ministro Miquel Iceta en la clausura de la 11ª edición del Festival. POLITICA ESPAÑA EUROPA AUTONOMÍAS ISLAS BALEARES ISAAC BUJ-EUROPA PRESS



PALMA, 1 (EUROPA PRESS)



La Reina Letizia ha presidido este domingo la gala de clausura de la onceava edición del Atlàntida Mallorca Film Fest 2021 (AMFF), que se ha celebrado en el patio del Centro Cultural de la Misericordia, de Palma, y en la que la actriz Judi Dench y el director Stephen Frears han recibido los premios Masters of Cinema.



Doña Letizia, en su primer acto oficial tras el fallecimiento de su abuela Menchu Álvarez del Valle, ha sido recibida a las 21.15 horas en La Misericordia por diferentes autoridades, entres las que destacan la presidenta del Govern, Francina Armengol; la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo; el presidente del Parlament, Vicenç Thomàs; el alcalde de Palma, José Hila y también se han podido ver otros cargos, como el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta.



Estas personalidades y los invitados a la gala de clausura del festival han accedido al patio de la Misericordia para acudir a la entrega de los premios Masters of Cinema al director Stephen Frears y a la actriz Judi Dench.



Previamente a la entrega de los premios, el director del Atlàntida Mallorca Festival, Jaume Ripoll, ha celebrado que "este festival ha crecido mucho en los últimos años, gracias a que mira al presente pero también al futuro".



"Espero que esta sea recordada como la edición de la catarsis y no de las convenciones porque esto es lo que es el Atlàntida, un lugar donde descubrir cosas nuevas", ha hecho hincapié Ripoll.



Los premios Masters of Cinema 2020 y 2021 han sido entregados por la Reina Letizia, quien ha subido al escenario junto a la presidenta del Govern, Francina Armengol, el ministro Iceta, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y el director del Festival, Jaume Ripoll.



La actriz Judi Dench ha querido agradecer el galardón, asegurando que "la primera vez que vino a Mallorca, y se enamoró de los encantos de la isla, en el año 1950, nunca pudo imaginar que 70 años después recibiría este premio". También Frears ha agradecido el premio.



Posteriormente, todos ellos han podido disfrutar del estreno mundial de una película "que se creía perdida desde hace casi 100 años", 'El jefe político', de 1925.



La gripe española, la revolución industrial y el descrédito político son los ejes de esta producción francesa, rodada en Palma y en Bunyola, que vivió "una auténtica odisea" durante décadas hasta llegar a manos de un coleccionista canario y, posteriormente, a las dos instituciones que se han encargado de restaurarla, la Filmoteca Española y el Archivo de Sonido e Imagen de Mallorca (ASIM). Gracias a ellos, un siglo después, el Festival ha estrenado mundialmente "esta joya del cine mudo" firmada por André Hugon.



Su proyección ha estado acompañada de música en directo a cargo del pianista y compositor Miquel Brunet, responsable también de su banda sonora, tratando de respetar al máximo la sonorización propia de la época.



El Atlàntida Film Fest se ha celebrado durante toda una semana en Palma, desde el 26 de julio. Mientras, en Filmin la programación se puede ver de forma online desde el 26 de julio al 26 de agosto.