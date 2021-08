Las empresas de criptomonedas invierten en el fútbol

EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Barcelona, 1 ago (EFE).- Las empresas de criptomonedas están incrementando a pasos agigantados su presencia en el mundo del fútbol, como lo demuestran las ofertas de este sector que ha recibido el Barcelona para ser el patrocinador principal de su camiseta a partir del 2022 o los anuncios de que Socios.com y JOBChain lucirán en el frontal de las de Inter de Milán y Cádiz, respectivamente, a partir de este curso.

Pero la relación entre las empresas de criptomonedas y el fútbol no es una cosa que haya empezado este verano. El mismo Barcelona tiene un acuerdo de patrocinio desde febrero de 2020 con Socios.com, la cual pertenece a Chiliz, una plataforma de 'blockchain' (cadena de bloques que elimina los intermediarios) dedicada a las aficionados del mundo del deporte que también será el patrocinador principal del Valencia.

Además de con el club azulgrana, la entidad 'che' y el Inter de Milán, esta empresa maltesa tiene diferentes acuerdos de patrocinio con el Atlético de Madrid, el Juventus, el Paris Saint-Germain, el Milan, el Levante, el Arsenal y el Manchester City, entre muchos otros.

Chiliz permite adquirir criptomonedas a cambio de ventajas en servicios relacionados con estos clubes y de tomar algunas decisiones sobre la entidad, aunque de momento no son de gran trascendencia.

Bastante diferente es el negocio que hacen otras empresas como la austríaca JOBChain, el nuevo patrocinador del Cádiz, que está especializada en la búsqueda de trabajo. También lo es el que realizan las 'crypto exchanges' (punto de compraventa de criptomonedas), algunas de las cuales han hecho ofertas al Barça para convertirse en el patrocinador principal de su camiseta, como avanzó EFE.

"Durante los últimos años las empresas de criptomonedas se han desarrollado mucho y ahora tienen un músculo financiero brutal, por eso poseen la capacidad de hacer estas grandes inversiones", explica José Parra-Moyano, profesor de 'blockchain' en la Copenhaguen Business School y Blockchain Expert en Enzyme Advising Group.

Y añade: "Hasta el momento este tipo de empresas han llegado a un público muy tecnológico o cercano a espacios financieros y a partir de ahora buscan llegar al resto. El perfil del seguidor de fútbol es el de alguien al que le gusta el entretenimiento, que es posible que sepa lo que es apostar y que le puede gustar el riesgo".

Estas inversiones de las empresas de criptomonedas llegan en el momento en el que el gobierno español ha dejado de permitir la publicidad de las casas de apuestas en los clubes de fútbol. De hecho, en el Valencia Chiliz ha reemplazado a Bwin como patrocinador principal y, en el caso del Cádiz, JOBChain ha hecho lo mismo con otra casa de apuestas, Dafabet.

"Las compras de criptomonedas se hacen con fines de especulación, así que se pueden comparar con las apuestas deportivas", sentencia Parra-Moyano.

Fuentes del Barça explicaron a EFE que las ofertas de empresas de 'crypto exchanges' se han recibido con mucha prudencia porque el mercado es especulativo, de riesgo y muy variable. Además, desde la junta directiva azulgrana se considera un sector poco ético.

"Para este tipo de empresas jóvenes que un gran club de fútbol les acepte una inversión a largo plazo es muy importante porque para ellas supone un gran aval para la propia moneda", explica Parra-Moyano.

"El mundo del fútbol capta la atención de millones de personas que pueden estar interesadas en hacer pequeñas inversiones, por eso interesa tanto. Estamos ante el inicio de una relación que está destinada a ir a más", considera el profesor de 'blockchain' en la Copenhaguen Business School.

La relación de las criptomonedas con el fútbol no se restringe a las inversiones que hace el primer sector en el segundo. De hecho, en ocasiones es el mundo del fútbol el que invierte en las criptomonedas, como sucede en el caso de Sorare, una empresa de coleccionismo futbolístico que utiliza monedas digitales (NFT). Los jugadores azulgranas Gerard Piqué y Antoine Griezmann son inversores de la misma. EFE

