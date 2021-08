Las 5 fotos imperdibles de Ester 🌙 que arrasan en Instagram

Ester ūüĆô (@ester_exposito) caus√≥ furor en las redes con las publicaciones que realiz√≥ hace unas horas. Los 5 posteos de historias y fotograf√≠as, consiguieron m√°s de 18.258.047 de interacciones entre sus fans.

Nacida en Madrid el 24 de enero del a√Īo 2000, Ester Exp√≥sito se interes√≥ por el mundo art√≠stico desde muy peque√Īa. Cuando termin√≥ sus estudios con 16 a√Īos, tom√≥ varios cursos en distintas escuelas de actuaci√≥n de Madrid. Asimismo, en el a√Īo 2011 inici√≥ peque√Īos cursos de moda, donde aprendi√≥ a confeccionar todo tipo de vestuarios, desde una blusa, hasta vestidos con un acabado excelente. La actriz gan√≥ los Premios de Teatro de Madrid en la categor√≠a de Mejor Actriz en 2013 y 2015.

Su primera vez delante de una pantalla se dio en el a√Īo 2016, en la serie Vis a vis, interpretando a la hija de Fernando. En ese mismo a√Īo apareci√≥ tambi√©n en el documental Centro m√©dico con el papel de Rosa Mart√≠n. Su primer papel recurrente en una serie de televisi√≥n fue en Estoy vivo de TVE, donde interpret√≥ a Ruth en la primera temporada de la serie, emitida en 2017. Obtuvo fama internacional al integrar el reparto de la serie juvenil de Netflix √Člite en 2018, donde interpret√≥ a Carla Ros√≥n hasta 2020.Tras el √©xito en la serie, fich√≥ por dos pel√≠culas distribuidas por Netflix: Cuando los √°ngeles duermen y Tu hijo, en ambas con un papel principal.

A principios de 2019 aparece en la serie de TVE La caza, Monteperdido, donde interpreta a Luc√≠a Cast√°n Grau, una de las ni√Īas desaparecidas. Tambi√©n en 2019 se anuncia su participaci√≥n en la nueva serie de Netflix Alguien tiene que morir, la cual fue estrenada en octubre de 2020, donde interpreta a Cayetana Aldama.

En 2020 tambi√©n hace una participaci√≥n especial en Veneno para Atresplayer Premium, interpretando a Mach√ļs Osinaga, una periodista real del programa Esta noche cruzamos el Mississippi. Adem√°s, en diciembre de 2020 estrena la pel√≠cula Mam√° o pap√°, bajo la direcci√≥n de Dani de la Orden, junto a Paco Le√≥n o Miren Ibarguren.