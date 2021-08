La puertorriqueña Camacho-Quinn a seis centésimas del récord mundial de 100 m vallas

La puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn deslumbró en las semifinales de las 100 metros vallas de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 al establecer el sexto mejor crono de la historia en la distancia, con 12 segundos y 26 centésimas, a seis centésimas del récord del mundo de la estadounidense Kendra Harrison.

La vallista boricua de 24 años se convierte así en la cuarta mujer que más rápido ha corrido la línea recta con vallas, donde es ahora la gran favorita al oro en la final del lunes.

"Estoy muy emocionada. Sólo quería llegar a las semifinales esta vez, especialmente con lo que pasó en 2016, pero lo logré (el pase a la final) y estoy deseando que llegue mañana (lunes)", explicó Camacho-Quinn a su paso por la zona mixta del estadio Olímpico.

Aludía así a su participación en los Juegos de Rio, donde fue eliminada en semifinales tras verse desequilibrada por una valla en la parte final.

"Creo que he hecho una gran salida, no lo sé porque aún no he podido ver la carrera, pero creo que lo he hecho muy bien. Creo que he estado con todos los demás al salir, algo en lo que he trabajado todo el año, así que estoy deseando hacer lo mismo mañana", apuntó.

El récord del mundo de Kendra Harrison (12 segundos, 20 centésimas) se batió el 22 de julio de 2016 en Londres.

