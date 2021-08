La española Carolina Robles recalificada para la final de 3.000 m obstáculos

La atleta española Carolina Robles sufrió una caída en su serie de los 3.000 metros obstáculos de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020 y quedó inicialmente eliminada este domingo, pero fue luego recalificada para la final gracias a una norma del reglamento.

Se trata de la 17.2.1, que determina que el juez puede decidir la recalificación para la final de cualquier atleta que durante una carrera encuentre un obstáculo que le impida avanzar, como le ocurrió a Robles, que tropezó con la alemana Elena Nurkard, que estaba en el suelo.

Carolina Robles terminó la prueba con un tiempo de 9 minutos, 45 segundos y 37 centésimas, muy lejos de la clasificación, pero la decisión de los jueces le permitirá estar en la final del miércoles.

"A falta de cuatro vueltas me caí. Quedé fuera de carrera, aunque seguí peleando como si tuviera opciones. Terminé bastante dolorida. Pude terminar, que era mi objetivo. Quería darlo todo. Cuando llegué el dolor era bastante grande. Me dijeron que creían que podían recalificarme y resulta que al final voy a estar en la final. Estoy un poco dolorida ahora, pero quiero pelear la final con uñas y dientes", señaló Robles.

Fue la alegría de la sesión matinal del domingo en el estadio Olímpico de Tokio.

La principal decepción la protagonizó Oscar Husillos, eliminado en las series de los 400 metros.

El campeón europeo bajo techo de este año apenas pudo ser séptimo en su serie, con un tiempo de 48.05.

"No me he encontrado bien en la segunda mitad. No le encuentro explicación, ya habrá tiempo de buscar la causa. Cuando pase este momento en caliente", se resignó.

