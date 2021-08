Kenneth Tencio: "Esto me deja con más ganas de seguir luchando"

EFE/EPA/FAZRY ISMAIL

Tokio, 1 ago (EFE).- El ciclista costarricense Kenneth Tencio, quien terminó hoy cuarto en la primera final olímpica de BMX Freestyle, afirmó que haberse quedado tan cerca de hacer podio le deja "con más ganas de seguir luchando".

Tencio terminó con 90,50 puntos, solo 0,30 por detrás del británico Declan Brooks, quien completó un podio liderado por el australiano Logan Martin (93,30) y el venezolano Daniel Dhers (92,05), en el estreno del ciclismo BMX estilo libre en los Juegos de Tokio.

"Traté de corregir algo mínimo para haber conseguido esa medalla, pero por otro lado me deja bastante satisfecho porque pude completar las rondas que tenía pensado", dijo el costarricense, quien también lamentó "no haber podido completar algún truco más".

"Pienso en la satisfacción de ser cuarto del mundo en estos momentos, y por unas décimas no haber obtenido la medalla... Esto me deja con más ganas de seguir luchando, sé que estoy ahí, pellizcándola", dijo Tencio al término de la final disputada hoy en el Parque de Deportes Urbanos de Tokio.

"Les tuve asustados, me tenían miedo....", bromeó el 'rider' sobre su sorprendente actuación, que le situó momentáneamente en el podio por delante de otros ciclistas que partían como favoritos.

Tencio también agradeció "la energía que le ha llegado desde Costa Rica", y afirmó que ya mira hacia los Jugos Olímpicos de París de 2024.

"Ya tengo la experiencia de estar acá, ya lo viví, esto lo que hace es sumar y sumar para seguir trabajando en lo siguiente", afirmó.

También destacó el enorme cambio sobre la percepción del BMX Freestyle como deporte que ha causado su inclusión en Tokio 2020, y afirmó que él siempre se ha tomado "muy en serio" esta disciplina.

"Yo era una de las personas más contentas con que este deporte se convirtiera en olímpico, porque recuerdo que cuando empecé nos perseguían por la carretera, nos veían como delincuentes...", señaló.