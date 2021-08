John Isner gana el torneo ATP de Atlanta

El estadounidense John Isner, sexto favorito, ganó este domingo el torneo ATP de Atlanta, al vencer en la final a su compatriota Brandon Nakashima por 7-6 (10/8) y 7-5.

El torneo sirve de preparación para el Abierto de Estados Unidos, último torneo del Grand Slam de la temporada, quie se jugará del 30 de agosto al 12 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York.

Nakashima, de 19 años, alcanzó la segunda final ATP de su carrera y gracias a ello llegará al Top 100 del ranking por primera vez en su carrera tras empezar la semana en el lugar 115.

Por su parte, Isner, en el puesto 35 del ranking, logró su sexto título en Atlanta y el decimosexto de su carrera, y se unió a los gigantes Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic como los únicos jugadores activos en ganar un mismo torneo en seis ocasiones.

"Hoy tuve un poco más de suerte", dijo Isner. "A eso se redujo todo. "Fue genial estar de vuelta aquí jugando un domingo de nuevo. Fue increíble. "Seguro que me dará mucha confianza".

"He jugado mucho, que es exactamente lo que necesito. He conseguido muchos partidos. Me tomaré la semana que viene libre. Eso es exactamente lo que se necesita", agregó Isner.

- Resultados del domingo en el torneo ATP de Atlanta:

Final

John Isner (USA/N:6) venció a Brandon Nakashima (USA) 7-6 (10/8), 7-5

js-meh/ma