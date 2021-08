JJ.OO/Hockey.- Crónica del Bélgica - España, 3-1

Los 'Red Sticks' sucumben ante la 'bestia negra' de Bélgica



La 'vieja guardia' española y Soyez se marchan con diploma olímpico



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La selección española masculina de hockey hierba ha perdido este domingo ante Bélgica (3-1) en los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y los 'Red Sticks' dicen adiós a las medallas y se marchan de Tokio con un diploma olímpico bien luchado y peleado.



Los 'Red Lions' belgas fueron superiores a los 'Red Sticks' españoles, esta vez de blanco. España se adelantó en el marcador y aguantó el dominio al descanso, pero los vigentes campeones mundiales insistieron hasta remontar.



En la segunda parte apareció el dominio de Alexander Robby Hendrickx para anotar dos goles más desde el penalti-córner, su especialidad, y seguir siendo el goleador del torneo con once tantos. España estuvo metida hasta el final, tuvo un poste para sumar un segundo gol, pero acabó cabizbaja ante una Bélgica que sigue siendo su bestia negra.



Pese a insuflar ánimos a sus compañeros, el 'juntos y convencidos de que ganamos' del capitán Miki Delàs no surgió un efecto definitivo, sí temporal con ese 0-1 al descanso. Pero el partido no terminó ahí y Bélgica le dio la vuelta a la tortilla.



De los últimos 10 precedentes, 9 eran victorias de Bélgica y solo rescató España un empate. Esta vez, aunque bien luchado, España no pudo cambiar esa historia reciente que, a principios de este 2021, había seguido con dos victorias belgas en la Pro League.



La ilusión, no obstante, de cambiar la historia creció cuando David Alegre envió una bola al área y la defensa belga se hizo un autogol. Además, los primeros penalti-córner de los 'Red Lions' no entraban, España salía rápido a tapar huecos y se iba creciendo.



Fue el descanso, el mover la pizarra el técnico belga y el acierto que acabó por aparecer en Hendrickx lo que envió a casa a España sin poder luchar por las medallas. Empató Bélgica de penalti-córner, no atinó España para volver a ponerse por delante, poste incluido, y Bélgica se adelantó tras un penalti-córner con dos paradones de Quico Cortés que, a la tercera bola a bocajarro, no pudo hacer más. Y 'c'est fini', el tercer gol belga, también de Hendrickx de penalti-córner, fue la sentencia.



GRAN ADIÓS DE LA 'VIEJA GUARDIA' Y DE SOYEZ



La hasta hace nada número 1 actual del ranking fue a más para enviar a casa a los 'Red Sticks'. Y en algunos casos, hablando de la selección, de forma literal. Se retiran con este diploma olímpico los jugadores Pau Quemada, Roc Oliva, David Alegre y Josep Romeu y el portero Quico Cortés, que dicen adiós.



Un último partido que fue bueno, que estuvo luchado, en el que no perdieron nunca la cara. De hecho, el tanto español se lo dieron a David Alegre, pese a que fue en propia puerta de los belgas. Y Josep Romeu envió una bola al poste justo antes del 2-1 de Boon para Bélgica. Y Cortés está como para no irse, siendo clave con varias paradas que dieron aire y más tiempo de lucha a los 'Red Sticks'.



También es el último partido a cargo de la selección para Fred Soyez, en un adiós a los 'Red Sticks' ya anunciado previamente a esta cita de Tokyo 2020. Los españoles lucharon por alargar su adiós, lo rozaron incluso ante el 'ogro' belga, pero son el primer equipo español que, eliminado, abandona los Juegos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: BÉLGICA, 3 - ESPAÑA, 1 (0-1, al descanso).



--EQUIPOS.



BÉLGICA: Vanasch (p), Van Doren, Dohmen, Van Aubel, Dockier, Charlier, Boccard, de Kerpel, Hendrickx, Briels, Denayer, De Sloover, Kina, Luypaert, Wegnez y Boon.



ESPAÑA: Quico Cortés (p), Alonso, Romeu, Sánchez Herrero, Sallés, Delàs, González de Castejón, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada, Iglesias, Piera, Basterra y Boltó.



--GOLES.



0-1. Min.26, David Alegre.



1-1. Min.38, Hendrickx, de penalti-córner.



2-1. Min.41, Boon.



3-1. Min.57, Hendrickx, de penalti-córner.



--ÁRBITROS: Adam Kearns (AUS) y Hong Zhen Lim (SIN).



--ESTADIO: Oi.