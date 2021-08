"Intento llevar algo que me destaque", afirma Dajomes por su cinta en la cabeza

La ecuatoriana Neisi Dajomes, flamante campeona olímpica de halterofilia en Tokio-2020, aseguró este domingo que siempre trata de "llevar algo que me destaque", tras competir con una colorida banda en la cabeza.

"Llevo doce años levantando pesas y siempre he tratado de llevar algo que me destaque, que me identifique ya sea llevando algo en la cabeza, tener las uñas pintadas o llevar calcetines o zapatos de distinto color", afirmó Dajomes.

La ecuatoriana, que salió a competir con una colorida cinta en el pelo con los colores de su país, ganó el oro en la modalidad de 76 kg, lenvantando un total de 263 kg (118+145), por delante de la estadounidense Katherine Nye, que fue plata con un peso de 249 kg (111+138) y de la mexicana Aremi Fuentes, que levantó un total de 245 kg (108+137).

"Sólo porque soy una haltera no significa que no pueda parecer una mujer, no dar una imagen de feminidad", dijo Dajomes tras su prueba.

"Me siento muy feliz y muy orgullosa. Soy la primera mujer de Ecuador en lograr una medalla olímpica", añadió la flamante campeona.

Respecto a la competición, Dajomes señaló que "en arrancada ya había levantado ese peso (118) antes, pero en envión es la primera vez que he levantado 145 kg".

"La rutina de entrenamiento me ha dado la fuerza para sentirme cómoda en todas mis competiciones y eso es lo que se ve", concluyó.

gr/psr