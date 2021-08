"Hoy no tocaba arriesgar", asegura Zapata tras lograr la plata

El gimnasta español de origen dominicano Rayderley Zapata, flamante medalla de plata en suelo en los Juegos de Tokio-2020, aseguró que optó por no efectuar su elemento de mayor dificultad porque "hoy no tocaba arriesgar".

Zapata ganó la medalla de plata con una puntuación de 14.933, la misma que el israelí, Artem Dolgopyat ganador del oro, pero que hizo un ejercicio de mayor dificultad, mientras el chino Xiao Ruoteng se colgó el bronce con 14.766 puntos.

Se esperaba que el español volviera a sorprender con la figura que ya denomina 'Zapata II' consistente en un doble mortal adelante en plancha con pirueta y media.

Esta figura es una evolución de un elemento que presentó en 2016 y que entró en el código de puntuación ese año, el 'Zapata', que fue el que finalmente utilizó este domingo en la final.

"Hice el antiguo y creo que acerté porque el otro salto, a pesar de estar preparado, era muy arriesgado para la final", explicó Zapata en rueda de prensa telemática.

"Quería pelear por un oro, quería una medalla olímpica, hice mi salto antiguo que también tiene una dificultad bastante alta y me salió bien", dijo.

"Lo clavé, así que esto muy feliz con la decisión", añadió Zapata, explicando que apenas tuvo dudas a la hora de decidir su rutina para la final.

"El Zapata I está mucho más dominado, hay un porcentaje de clavar ese elemento muy alto y el Zapata en plancha, a pesar de llevar un año trabajándolo, no tiene ese porcentaje a la hora de clavar", afirmó Zapata.

El gimnasta español consideró que había muchas posibilidades de dar algún paso al salir del salto y ser penalizado.

"Hay que clavar series para ganar una medalla", insistió Zapata, recordando que el 'Zapata I' que utilizó "es el segundo elemento de más valor en mortales hacia adelante" de la gimnasia.

"Hoy no tocaba arriesgar, fuimos inteligentes e hicimos el Zapata agrupado", aseguró el gimnasta español.

A pesar de no haberlo ejecutado este domingo, "el ejercicio nuevo (Zapata II) ya está puesto en el código de gimnasia, por lo tanto yo ya he hecho historia por segunda vez con un elemento que solo hago yo y tengo la medalla olímpica de plata, no puedo pedir más".

gr/pm