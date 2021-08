Fórmula 1/GP Hungría.- Fernando Alonso: "Hamilton cometía siempre los mismos errores y no conseguía adelantarme"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) lamentó haber tenido "una suerte malísima" en el Gran Premio de Hungría por culpa de una mala salida que le podría haber dejado "en la posición" de su compañero Esteban Ocon, finalmente ganador, y se restó mérito en su duelo con Lewis Hamilton (Mercedes) porque el inglés "cometía siempre los errores en las últimas curvas".



"La verdad es que hemos tenido una suerte malísima en la salida porque hubiésemos podido estar en la posición de Esteban o de Sebastian (Vettel), que salíamos octavo, noveno y décimo, pero el ir por fuera hoy nos vino mal, perdimos posiciones y dictó ya la carrera", comentó Alonso al micrófono de 'Movistar+' tras la carrera.



De todos modos, el asturiano celebró haber logrado "el mejor resultado" del año con su quinta plaza y también "el mejor" del equipo gracias a la victoria "totalmente inesperada" de su compañero. "Hemos tenido la suerte de cara con Esteban y ojalá que Alpine sea la primera de muchas y a Esteban decirle que la disfrute porque lo va a recordar para siempre", añadió.



El ovetense fue irónico al decir que "hoy hicieron algunos trabajo de equipo", en relación al incidente de Valtteri Bottas (Mercedes) que dejó sin opciones a Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), y tampoco se dio excesivo mérito a su duelo con Lewis Hamilton, que no le recordó al que tuvo con Michael Schumacher en Imola en 2005.



"No porque Schumacher iba tres o cuatro veces más rápido y Hamilton tiene segundo y medio más de coche y un segundo aproximadamente más de ruedas, son dos y medio de ventaja, peor cometía siempre los mismos errores en las últimas curvas y no conseguía adelantarme", explicó.



Alonso recalcó que iba "un poco esperando" a que el inglés hiciese "una última curva normal" para que pasarle. "Eso fue lo que hizo con Carlos (Sainz), que le duró una vuelta que era lo que le tenía que durar yo, pero cometió algunos errores. Sabía que no le iba a poder contener, pero sí que cada vuelta que pasaba detrás era oro para la victoria de Esteban porque sino habría llegado a la cabeza", sentenció.