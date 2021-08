Fórmula 1/GP Hungría.- Carlos Sainz: "El McLaren se podía haber quitado de en medio bastante antes"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) cree que demostró tener "ritmo" para haber luchado por la victoria en el Gran Premio de Hungría, pero que el perder la posición en su parada durante la segunda salida con Yuki Tsunoda (AlphaTauri) y con Nicholas Latifi (Williams) "condicionó toda la carrera" y que tampoco le ayudó que en su pelea por el podio con Lewis Hamilton (Mercedes) que se topase con el McLaren de Daniel Ricciardo que "se podía haber quitado de en medio bastante antes" para que le doblase.



"No sé muy bien qué ha pasado. Después de la salida tan buena que habíamos hecho, el perder la posición con Tsunoda y Latifi parando para cambiar ha condicionado toda la carrera. Luego hicimos bien el 'overcut' y se demostró que teníamos ritmo para luchar por la victoria", comentó Sainz al micrófono de 'Movistar+' tras la carrera.



Luego, no pudo contener a un Hamilton que "venía como un avión". "Había tenido que hacer 15 vueltas a tope y no pude salvar el neumático, era muy vulnerable al final mientras él tenía un neumático 'fresco'", indicó.



Pero tampoco le ayudó que Daniel Ricciardo le estorbase en el momento de doblarle. "El McLaren se podía haber quitado de en medio bastante antes, no sé si estaban jugando con el Campeonato de Constructores", criticó. "Iba sin gasolina, guardando mucha, y entre eso y lo mal que tenía las ruedas, si Fernando (Alonso) no aguantaba a Hamilton iba a ser más complicado para mí. Lo he intentando todo y nos hubiese pasado al final, pero seguro que el McLaren no ayuda", advirtió.



"Se podía haber acabado en el podio seguro, pero hay que estar contentos saliendo el 15", prosiguió el madrileño que vio "muy claro" que no tenía que entrar en 'boxes' cuando su equipo le reclamó en el ecuador del Gran Premio. "Si entraba le íbamos a hacer el 'undercut' a Tsunoda, pero no a Latifi y me iba a quedar detrás de él en el segundo 'stint'. Ha sido una buena comunicación, se ha hecho lo correcto y hemos conseguido ir hacia delante", añadió.



Ahora, Sainz está "con ganas" de afrontar dentro de un mes la segunda mitad de la temporada. "Se ha demostrado que hay ritmo en el coche y que la velocidad está ahí, pero este fin de semana demuestra que en esta primera mitad siempre pasan cosa en la calificación o en la carrera que no nos permiten hacer un fin de semana completo. Eso es donde más vamos a mejorar y donde más potencial hay para la segunda mitad", sentenció.