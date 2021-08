Estas son las 5 fotos de Brenda Zambrano 🍒 que han arrasado en Instagram

Brenda Zambrano 🍒 (@brendazambranoc) causó furor en sus redes sociales por las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 post de historias y fotografías, provocaron más de 488.155 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Le dije adiós a mis implantes 🙌🏻, gracias a Dios estoy bien y súper feliz de ya estar libre de esto, tuve un busto súper bonito que lo disfruté al máximo cuando me operé la primera vez, cuándo me hice la reducción de busto nunca imaginé todo el daño que me estaba causando como pueden notar el que está limpio está ROTO, 🥺 no saben lo liberada que me siento quede con mis senos pequeños y así me voy amar no necesito unos senos grandes para sentirme sexy, bonita o segura estoy feliz porque sé que a partir de ahora estaré bien 🙏🏼 gracias @dr.ricardonaderoficial por ser tan profesional y honesto conmigo, CHICAS LO VUELVO A REPETIR si notan algo raro en su cuerpo sea lo que sea revísate, lee, investiga, nuestro cuerpo no nos miente, amamos vernos chulas pero la salud está primero, ojo no estoy diciendo que no se pongan boobs y no a todas nos pasa esto, pero a algunas si nos traen consecuencias, agradezco por sus mensajes de apoyo, buena vibra y bendiciones saben que de aquí para allá también ⚡️✨ aunque no los conozca en persona los quiero mucho





Amo mucho el bosque 🌳🙌🏻 me siento siempre conectada con el 🙏🏼





HABLÁNDOLES UN POCO DE LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO CONMIGO 🥺, de lo mal que me he sentido decidí operarme este lunes 🙏🏼 con el favor de Dios se que todo estará bien, chicas si ustedes están sintiendo algo similar por favor infórmense bien investiguen NO SABEN LO MAL QUE LO HE PASADO 🥺 y son muchos los casos de los implantes ); de ser la chica que tenía las boobs enormes pase a ser la chica enferma con unos senos pequeños que me están dañando, ahora volveré a tener unas boobs sin implantes y mucho más pequeñas Y me aceptaré tal y como quede no le volveré a modificar mi cuerpo, estaré en las manos de un excelente médico en Cdmx el lunes se los presento y a ver si podemos hablares un poco más de mi situación





Nunca dejes de intentarlo, la vida premia eso

Brenda Alicia Zambrano nació el 13 de junio de 1993 en Hidalgo, Tamaulipas. Comenzó a ser conocida en el mundo del espectáculo cuando se hizo famosa en Instagram.

Antes de haber participado en el show de telerrealidad Acapulco Shore, Zambrano fue parte de un reality show de provincia, pero no tuvo trascendencia. Brenda alcanzó la fama cuando participó en la segunda temporada del reality show Acapulco Shore en 2015 y posteriormente en la quinta y sexta temporada, aunque tuvo apariciones esporádicas a lo largo de la serie.

Zambrano también comenzó una carrera como youtuber y participó en el reality show de Televisa, Guerreros 2020.