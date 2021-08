El peligro de la rescaca olímpica para Novak Djokovic

Después de irse de vacío de Tokio-2020, el serbio Novak Djokovic deberá tratar de evitar que le ocurra lo que vivió tras la desilusión de Rio-2016, cuando entró en un profundo bache de juego y resultados que duró casi dos años.

El número 1 mundial, que parecía imbatible esta temporada, llegó a Tokio como una de las estrellas de los Juegos y se marchó no solo sin la ansiada medalla de oro, sino también con las manos vacías, tras perder el partido por el bronce contra el español Pablo Carreño y renunciar al partido de doble mixto en el que tenía la oportunidad de subir al tercer escalón del podio junto a su compatriota Nina Stojanovic.

Habrá que ver si Djokovic sacó alguna lección de lo ocurrido de Rio-2016, cuando también llegó como máximo favorito al oro, después de haber acabado como número 1 mundial en cuatro de los cinco años anteriores (salvo 2013) y con el Grand Slam bajo el brazo, tras ganar Wimbledon y US Open en 2015 y Australia y Roland Garros en 2016.

Pero el argentino Juan Martín del Potro, que salía de un calvario de dos años por las lesiones, lo eliminó en primera ronda en Rio. Y en el torneo de dobles tampoco llegó muy lejos, quedando eliminado en segunda ronda junto a su compatriota Nenad Zimonjic.

Aunque después alcanzó la final del US Open, que perdió con el suizo Stanislas Wawrinka, Djokovic entró en una crisis de resultados, sin volver a ganar un torneo hasta final de esa temporada y perdiendo el número 1 mundial en favor de Andy Murray.

- Dejar de disfrutar en la cancha -

Djokovic admitió entonces que después de su ansiado triunfo en París había dejado de disfrutar jugando al tenis por la presión que le suponía la carrera por alcanzar los logros de los dos grandes rivales de su generación, Roger Federer y Rafael Nadal.

En 2017, el serbio vivió seguramente el peor año deportivo de su carrera, con apenas dos torneos menores (Catar y Eastbourne) y resultados mediocres en los Grand Slam. Tras caer en cuartos de Wimbledon decidió dar la temporada por concluida para tratarse de unos dolores en el codo, lo que le llevó a acabar el año fuera incluso del Top 10.

La primera parte de la temporada 2018 también fue muy complicada y sin resultados destacados (octavos en Australia y cuartos en París) hasta que decidió regresar con su entrenador de toda la vida, Marian Vajda, y dejar al español Pepe Imaz, con el que había trabajado los últimos años.

Con el exjugador eslovaco, con el que sigue en la actualidad, volvió el gran Djokovic, capaz de ganar 8 de los últimos 12 Grand Slams disputados, igualando en Wimbledon el récord de 20 'grandes' de Federer y Nadal.

- Gestionar la presión -

Pero la presión que supone esta carrera por ver quién de los tres es el mejor tenista de la historia y seguir sumando títulos y récords puede de nuevo acabar pasando factura a Djokovic, que en Tokio aspiraba a ganar el oro para seguir optando al 'Golden Slam' (los cuatro grandes y los Juegos en un mismo año), algo que sólo Steffi Graff logró en la historia (1988).

En la capital japonesa ha disputado nueve partidos en una semana, siete en poco más de 72 horas, y en condiciones muy duras por el calor y la humedad.

"Estoy exhausto", admitió nada más perder con Carreño y poco antes de que se anunciase su baja para el mixto "por una lesión en el hombro", según los organizadores. "Espero que las consecuencias físicas (de los Juegos) no crearán problemas para el US Open, aunque por el momento no lo sé", añadió dejando en duda su estado de forma para lo que resta de temporada.

Todo un desafío físico para Djokovic... y también mental, pese a que dijera en Tokio, nada más conocerse la baja de la gimnasta Simone Biles por tener "demonios en la cabeza" que la "presión es un privilegio" del deporte profesiones y que para que un deportista se mantenga en la cima "tiene que aprender a gestionar la presión".

Unas declaraciones que crearon cierta controversia.

mcd/psr