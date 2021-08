El Lille destrona de nuevo al París SG

El Lille, vigente campeón de la Ligue 1 francesa, conquistó el primer Trofeo de Campeones (Supercopa francesa) de su historia al derrotar 1-0 al PSG, este domingo en Tel Aviv delante de 29.000 espectadores aproximadamente.

El portugués Xeka anotó el único gol del partido de un gran disparo desde 20 metros justo antes del descanso (45) ante el que nada pudo hacer la estirada del arquero costarricense Keylor Navas.

A una semana del inicio de la Ligue 1, el PSG, vigente campeón de Copa, y que había ganado las ocho últimas Supercopas de Francia, jugó sin sus estrellas Sergio Ramos, Marquinhos, Verratti, Mbappé, Di María y Neymar, así como sin su volante Idrissa Gueye, positivo en covid-19.

El técnico argentino del PSG Mauricio Pochettino no pudo pues sumar un nuevo título a su palmarés, e iniciar con éxito el curso 2021-2022 en un partido con sabor a revancha para los parisinos luego de su segundo puesto en Ligue 1 la temporada pasada.

"Creo que globalmente fuimos mejores (que el Lille). Pero en el fútbol hay que materializar las buenas intenciones encontrando las redes (...). El objetivo en el fútbol es marcar más goles que el rival", afirmó Pochettino.

A pesar de lo activo que se ha mostrado el PSG en el presente 'mercato' de fichajes, la presencia de dos de las incorporaciones, el lateral marroquí Achraf Hakimi (titular) y el neerlandés Georginio Wijnaldum (ingresó en el minuto 70), no fue suficiente para el PSG.

- Abucheos a Hakimi -

Hakimi vivió una tarde complicada, después de que el público de Tel Aviv le abuchease cada vez que tocaba el balón.

El jugador se había posicionado a favor de Palestina hace unos meses, en el momento de una nueva crisis entre Israel y Palestina.

"Hablamos de eso (los silbidos), de que debía seguir concentrado en el partido y es lo que hizo. Siguió concentrado, su actuación fue buena", afirmó Pochettino de su lateral. "Fue su primer partido oficial, aún tiene mucho que demostrar", añadió sin embargo.

Sólido en defensa y efectivo en ataque, el Lille jugó con un estilo similar al que le hizo campeón la temporada pasada, a pesar del cambio en el banquillo con el nuevo técnico Jocelyn Gourvennec en sustitución de Christophe Galtier.

"¿Por qué cambiar un equipo que ha ganado el título?", se preguntaba el viernes el capitán José Fonte.

"No es fácil tomar el testigo de Christophe (Galtier) y lo digo claramente, comparto este título con él, porque él realizó un trabajo remarcable con su cuerpo técnico la temporada pasada", afirmó Gourvennec.

Los 'Dogos' supieron hacer valer sus armas, con la batuta del turco Burak Yilmaz, quien estuvo cerca de abrir el marcador en tres ocasiones (6, 7, 40).

Aunque fue finalmente Xeka quien recompensó los esfuerzos de su equipo. Y eso que el volante portugués se vio implicado a mediados de julio en una trifulca... con su compañero Tiago Djalo, al descanso de un partido amistoso. Y este domingo héroe de los suyos y premiado con el trofeo al mejor jugador del choque.

El PSG podrá resarcirse rápido de esta derrota, ya que el próximo sábado visita en la primera fecha de la Ligue 1 al recién ascendido Troyes.

"Nos faltó un gol. En el segundo tiempo no marcamos. Es duro de aceptar eso, perdimos una final. No jugamos mal, por supuesto no fue perfecto, pero fuimos mejores en el segundo tiempo", apuntó el alemán del PSG Julian Draxler.

El conjunto parisino sigue adoleciendo de falta de gol. Su último 'cero' se remonta a la derrota contra el Lille en liga (1-0) a comienzos de abril, un revés que costó media liga a los parisinos.

