12-07-2019 El famoso día que se desató la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja.



MADRID, 1 (CHANCE)



Hace un año de que empezase a estallar la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Eso sí, se producía en silencio, en la reunión que hubo en Cantora días antes de celebrar el cumpleaños de la tonadillera. Meses más tarde nos enterábamos por el dj que el día que estuvo en la finca de su difunto padre con su hermana, Asraf y Anabel Pantoja, se dio cuenta de que su madre le había estado mintiendo desde hace años.



Justo hace un año, Kiko Rivera colgaba una fotografía a su perfil de Instagram en el que salía posando junto a su hermana, Asraf Beno, Omar Sánchez y Anabel Pantoja. Una imagen que nos hacía ver la unidad familiar y la buena relación que hay entre todos, pero lo cierto es que ese día tuvo una discusión con su tío, Agustín Pantoja, que conocimos meses más tarde.



Una fotografía que, por el momento, no se va a volver a producir porque Kiko Rivera no tiene intención de volver a Cantora, de ver a su madre y menos a su tío, con el que tiene una guerra judicial abierta.



Además, el dj no tiene actualmente trato con su prima, Anabel Pantoja, porque siente que no le ha apoyado en este conflicto contra Isabel Pantoja y están pasando por un distanciamiento que no sabemos si tendrá solución. Una fecha que no olvidamos porque Kiko Rivera se encargó de contar en 'Cantora: la herencia envenenada' que ese 1 de agosto vio las pertenencias de su padre en el famoso cuarto y además, ya le habían advertido de los tejemanejes económicos de su madre.