El español Carlos Mayo renuncia a los 5.000 m en Tokio por molestias

El español Carlos Mayo, que el viernes terminó en decimotercer lugar en los 10.000 metros de los Juegos Olímpicos de Tokio-2020, anunció su renuncia a participar el martes en las series de 5.000 metros debido a molestias producidas principalmente por una ampolla, consecuencia de su primera carrera en Japón.

"La verdad es que al acabar la carrera pensaba que el pie había aguantado bien, que no había salido ninguna ampolla, pero lo cierto es que luego, al enfriarse un poco la situación y reposar, sí ha ido a peor", explicó Carlos Mayo en un mensaje difundido por la Federación Española de Atletismo (RFEA).

"No es tan grave como otras veces, pero no me veo con suficientes fuerzas y suficiente solvencia como para no hacer más daños en el pie o algo que pudiera comprometer mi futuro como atleta", apuntó.

Carlos Mayo, de 25 años, da así por finalizada su participación en estos Juegos Olímpicos.

Los 10.000 metros en categoría masculina, la prueba en la que participó Carlos Mayo, fueron ganados por el etíope Selemon Barega, relegando al favorito ugandés Joshua Cheptegei a la plata.

dr/psr