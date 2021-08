El australiano Weard y la danesa Rindom, reyes en los Láser

EFE/EPA/OLIVIER HOSLET

Tokio, 1 ago (EFE).- El australiano Matt Wearn y la danesa Anne-Marie Rindom se proclamaron este domingo campeones olímpicos de las clases Láser Standard y Láser Radial, respectivamente, en Tokio 2020 después disputarse las 'Medal Race' y de mostrarse muy regulares durante toda la competición.

A Weard, que se aseguró el pasado viernes el oro tras acabar primero destacado en la serie previa, se unió este domingo al podio como plata el croata Tonci Stipanovic y como bronce el noruego Hermann Tomasgaard.

El australiano, de 25 años y debutante en unos Juegos, hizo un segundo en la regata final, Stipanovic fue cuarto y Tomasgaard séptimo, resultados con los que el croata le arrebató a noruego la plata que tenía provisionalmente antes de la Medal Race.

El veterano regatista brasileño Robert Scheidt fue noveno de los diez que participaron en la regata final y perdió las remotas opciones que tenía de sumar su sexta medalla olímpica y con ello ser el único que llega a esa cifra en el deporte de la vela.

Scheidt, de 48 años y que suma ya siete participaciones en unos Juegos, es el único deportista de su país que alcanza ese número de presencias olímpicas.

En aguas de Enoshia, la subsede de Tokio para la vela, quedó finalmente como octavo en la clasificación final general.

Rindom, por su parte, también se proclamó campeona olímpica tras haber sido la mas regular, lo que le valió para que, con un séptimo puesto en la Medal Race, se mantuviera en la primera posición de la clasificación final.

La plata fue para la sueca Josefin Olsson, que partía en la Medal Race como tercera pero que su primer puesto en la regata definitiva le valió para superar a la neerlandesa Marit Bouwmeester, que fue sexta en la última carrera y finalmente se llevó el bronce.

La danesa, de 30 años y que fue bronce en esta clase en Río 2016 y decimotercera en Londres 2012, estuvo muy cerca de asegurarse el oro ya el pasado viernes en la última regata previa, pero no la terminó y, debido a la penalización, tuvo que esperar hasta este domingo.

En Finn es primero el británico Giles Scott, que suma 28 puntos a falta de la Medal Race que se disputará el martes, regata que puntúa doble y no es descartable.

El segundo es el húngaro Zsombor Berecz, que acumula 37 puntos, solo dos menos que el español, Joan Cardona, que es tercero con 39.

También tiene algunas opciones de subirse al podio, aunque ya no al primer cajón, el argentino Facundo Olezza, que hizo en esta jornada dos terceros y es sexto en la general con 52 puntos.

En el Nacra 17, que también disputa la Medal Race el martes, son primeros en la general los italianos Ruggero Tita y Caterina Banti (23) y segundos los británicos John Gimson y Anna Burnet (35).

Terceros se sitúan los alemanes Paul Kohlhoff y Alica Stuhlemmer, que suman 47 puntos tras el descarte, mientras que los australianos Jason Waterhouse y Lisa Darmanin son cuartos.

Los españoles Tara Pacheco y Florian Trittel se clasificaron para la última regata en la quinta posición de la general con 62 puntos y con esa puntuación ya no podría acceder a los dos primeros puestos del podio pero sí al tercero.

Séptimos son los argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza (75), quienes fueron oro en esta clase en los Juegos de Río 2016 y que ahora ya no tienen opciones a medallas.

Cierran la clasificación de los diez que disputarán la Medal Race los brasileños Samuel Albrecht y Gabriela Nicolino (97).

En 470 masculino, líderes son los australianos Mathew Belcher y Will Ryan (14) y segundos los españoles Jordi Xammar y Nicolás Rodríguez con 33 puntos cuando el lunes se disputarán las dos mangas que faltan de las diez previas antes de la Medal Race del próximo miércoles.

Tras los españoles se sitúan los suecos Anton Dahlberg y Fredrik Bergstrom (37).

El 470 femenino cumplió en esta jornada también con otras dos mangas y está a falta de otras dos para cerrar el lunes la serie previa de diez.

Domina la clase el barco británico, tripulado por Hannah Mills y Eilidh McIntyre (18), seguido en segunda posición por el polaco de Agnieszka Skrzypulec y Jolanta Ogar (19) y en tercera por el francés de Camille Lecointre y Aloise Retornaz (28).

La jornada del lunes, novena de competición de la vela en Tokio 2020, también incluye el programa las Medal Race de 49er. y 49er.FX.