EE.UU. urge al presidente tunecino a un retorno rápido "a la senda democrática"

San Francisco, 31 jul (EFE).- El Gobierno estadounidense urgió este sábado al presidente de Túnez, Kais Said, a que tome las medidas necesarias para garantizar un retorno rápido del país magrebí "a la senda democrática" y salga de la crisis institucional en que está envuelto.

En una llamada telefónica de una hora de duración, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, destacó ante Said que ese retorno al camino democrático requiere "la formación de un nuevo gobierno dirigido por un primer ministro capacitado" para estabilizar la economía de Túnez y lidiar con la pandemia.

Sullivan también pidió al presidente tunecino el "oportuno retorno del Parlamento electo" y le aseguró que EE.UU. está "preparado para redoblar sus esfuerzos" de ayuda a Túnez hacia un futuro seguro, próspero y democrático, indicó la Casa Blanca en un comunicado.

El pasado 25 de julio, Said anunció el cese del jefe de Gobierno, Hichem Mechichi, y la suspensión de la Asamblea durante 30 días, así como la retirada de la inmunidad parlamentaria a todos los diputados "para recuperar la paz social".

Esta decisión fue calificada de "golpe de Estado" por el partido Ennahda, principal fuerza política.

Desde entonces la Justicia ha abierto numerosas investigaciones contra responsables y miembros de partidos políticos e instituciones nacionales que se han saldado con un primer arresto de un diputado, sentenciado en 2018 a tres meses de prisión por injurias al Ejército y al presidente pero que no había cumplido gracias a su inmunidad.

Túnez inició su transición democrática en 2011 con la llamada 'Revolución de los Jazmines', que puso fin a dos décadas de la dictadura de Zine El Abidine Ben Ali, y durante la cual se han sucedido un total de diez Gobiernos que han agravado todavía más la crisis económica y social.