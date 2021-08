Economía.- La latinoamericana VTEX posiciona a España como su centro de inversión en Europa

01-01-1970 El equipo de VTEX en su salida a Bolsa en Nueva York. Es la primera empresa de 'software' de América Latina en debutar en el Nasdaq y saltó al parqué con una valoración superior a 3.000 millones EUROPA SUDAMÉRICA ESPAÑA BRASIL LATINOAMÉRICA ECONOMIA DESDE ESPAÑA COURTNEY CROW



Es la primera empresa de 'software' de América Latina en debutar en el Nasdaq y saltó al parqué con una valoración superior a 3.000 millones



MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La brasileña VTEX, empresa proveedora de una plataforma de comercio digital de 'software como servicio' (SaaS) para marcas empresariales y minoristas, prevé doblar su equipo comercial en su oficina de Barcelona hacia 2022 y consolidar al mercado español como su centro de inversión en Europa.



Los planes de la firma latinoamericana, que debutó esta semana en la Bolsa de Nueva York con una capitalización por encima de los 3.000 millones de euros, pasan por doblar el actual equipo de 20 personas de la oficina de Barcelona, donde la empresa quiere mantener su presencia dada la "grata sorpresa" que ha supuesto la experiencia de desembarcar en el mercado español.



"España ya es una región privilegiada para nosotros y ya es un centro de inversión en Europa y va a continuar siéndolo", afirma en una entrevista con Europa Press la directora de Europa Occidental de VTEX, Daniela Jurado.



En este sentido, la directora de VTEX en Europa resalta la buena experiencia con la operativa del grupo en España, donde ha encontrado talento "de forma fácil".



"Hemos querido continuar con la estrategia de Barcelona porque Barcelona y España nos han traído la grata sorpresa de encontrar talento de forma fácil. Hay muchas personas muy bien preparadas, y además tienen la posibilidad de atender a varios clientes porque a día de hoy tenemos italianos y españoles en el equipo; hemos podido internacionalizar el equipo en España", explica Jurado.



EL IMPULSO DE LA PANDEMIA.



Lejos de afectar de manera negativa a los planes de la compañía, el impacto de la pandemia impulsó la facturación de VTEX en más de un 90% en 2020, hasta los 99 millones de dólares (83,5 millones de euros).



A cierre de 2020, VTEX contaba con 2.500 clientes y presencia en 32 países. Buena parte de su estrategia comercial, además de la captación de nuevos clientes, pasa por el 'same store sells', es decir, el crecimiento en ventas de la cartera de clientes de la compañía.



De hecho, en octubre de 2020 la empresa consiguió obtener el estatus de 'unicornio' al alcanzar una valoración corporativa de 1.700 millones de dólares (1.440 millones de euros).



Según apunta Jurado, es a través del refuerzo de la cartera de clientes donde la empresa vio una oportunidad para crecer a un ritmo del 43,5% durante la pandemia.



"El año pasado por efecto de la pandemia llegamos a tener clientes que tuvieron crecimientos del 600% en comparación con el año anterior", explica Jurado, que indica que no solo mostraron rendimientos positivos empresas de sectores como el farmacéutico o alimentación, sino también de otros supuestamente afectados como el de belleza o perfumería.



Buena parte de los buenos rendimientos, explica Jurado, se debió a la estrategia de digitalización empleada por VTEX. En concreto, cuenta la experiencia vivida con una tienda de juguetes que se vio obligada a cerrar sus tiendas físicas en un momento con los stocks llenos.



"Conectamos todas las tiendas físicas, las hicimos convertirse en 'warehouses', en centros de distribución 'online' y comenzamos a sacar a la venta todos esos productos que estaban parados y que no se podían vender porque todos los centros comerciales estaban cerrados", explica la directora de VTEX.



SALIDA A BOLSA.



Esta semana la firma debutó en el Nasdaq tras levantar 361 millones de dólares (306 millones de euros) con la venta de 19 millones de acciones, convirtiéndose en la primera empresa de 'software' de América Latina en cotizar en el parqué neoyorquino.



"América Latina está aquí, está haciendo historia, somos la primera empresa de software de América Latina cotizada en Nyse y esto debe ser el ejemplo para toda la región", subraya Jurado.



En este sentido, la directora de Europa Occidental para la compañía ha destacado la importancia de este hito para el resto de empresas de la región, que históricamente ha sido conocida por ser exportadora de 'commodities' como café, maíz u otras materias primas.



Actualmente, América Latina es la región que más crece a nivel global en términos de 'marketplace', con una tasa de crecimiento del 36%. En lo que respecta a VTEX, fue la firma de 'marketplace' que más creció a nivel mundial en 2020, con una tasa de crecimiento del 43,5%, por encima de firmas como Shopify o Commercetools.



"Nos estamos posicionando como una empresa y una fábrica de 'software' y estamos haciendo también que el mundo mire a América Latina como un potencial proveedor para empresas globales que históricamente tal vez no han visto a América Latina como una región proveedora de 'software' y tecnología de punta", apostilla Jurado.