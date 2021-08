Disputa familiar: Diego Matamoros, apoyo incondicional en el momento más duro para su padre, Kiko Matamoros

01-08-2021 Diego Matamoros apoya a su padre en la disputa que mantiene con su hermana Anita Matamoros. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA EUROPA PRESSS



MADRID, 1 (CHANCE)



No está siendo un verano fácil para Diego Matamoros en el terreno sentimental y personal. A la ruptura de su noviazgo con Carla Barber, se le ha unido la firma del divorcio de Estela Grande y la disputa que su padre, Kiko Matamoros, mantiene con su hermana pequeña, Anita Matamoros, que se encuentra en su punto más álgido tras la no felcitación del colborador televisivo a la joven por su 21 cumpleaños.



Pero Diego sabe poner a mal tiempo buena cara. De esta manera, el hijo de Kiko Matamoros afronta los meses estivales de 2021 soltero, con una gran sonrisa, cargado de buen rollo en todos los sentidos y, sobretodo, expresando buenos deseos para todas las personas que ya no forman parte de su vida y convirtiéndose en el mejor apoyo para su padre en el momento más duro y complicado que le ha hecho derrumbarse públicamente.



Diego asegura que con su hermana Anita no tiene relación, pero a su padre, a quien ha visto muy afectado por la distancia que vive con ella desde hace más de un año le brinda todo su apoyo: "Mi padre tiene todo el derecho a manifestarse y yo le apoyo pero no entro a valorar nada de eso", confesó, sin dejar de albergar la esperanza que su padre y su hermana lleguen a un entendimiento "Espero y deseo que hagan las paces".



El joven acaba de poner punto y final legalmente a su matrimonio con Estela Grande, de la que llevaba separado año y medio, y este es el balance que hace del tiempo que compartieron juntos: "Al final lo que nos queda es el amor y el respeto".



Los buenos propósitos de Diego no terminan aquí. A su ex, la médico estética Carla Barber, también le desea lo mejor en el nuevo rumbo que ha tomado su vida sentimental: "Me parece muy bine, tiene que ser feliz, le deseo lo mejor y que le vaya muy bien".