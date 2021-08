01-08-2021 Cristina Pedroche da 'la campanada' en redes sociales . MADRID, 1 (CHANCE) Las redes sociales son un medidor muy preciso de defensores y detractores. A golpe de click ensalzan o hunden a sus protagonistas, entre los que se encuentra Cristina Pedroche. Haga lo que haga la presentadora no pasa inadvertido y levanta tantas críticas poco constructivas como alabanzas. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Las redes sociales son un medidor muy preciso de defensores y detractores. A golpe de click ensalzan o hunden a sus protagonistas, entre los que se encuentra Cristina Pedroche. Haga lo que haga la presentadora no pasa inadvertido y levanta tantas críticas poco constructivas como alabanzas.



En esta ocasión, Cristina, que vive uno de los momentos más dulces junto a su marido, el chef Dabiz Muñoz ha revolucionado instagram con una publicación en la que aparece en bikini. "Necesito volver a estas aguas*??????" reza la leyenda que acompaña a la instantánea y el tsunami de comentarios se ha desatado. "Vaya cuerpo escombros" o "qué cuerpo más horrendo tienes" son algunos de los improperios que le han dejado los usuarios entre los que no goza de simpatía Cristina.



Pero, afortunadamente, como en botica, en las redes sociales hay de todo. Y los comentarios positivos han entrado en dura competencia con los negativos. Desde el mítico piropo "ese es un cuerpo y no el de bomberos" hasta "Tu siempre estás impecable" pasando por el sentido del humor de los comentarios que hacen referencia a que en Noche Vieja luce más, el Instagram de Cristina Pedroche ha comenzado agosto ardiendo y desafiando tanto el ingenio como la creatividad de muchos, como la mala idea de otros.