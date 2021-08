Cordón cae en semifinales ante Axelsen y competirá por colgarse el bronce

El guatemalteco Kevin Cordón compite en el bádmienton de los Juegos Olímpicos, el 31 de julio de 2021. EFE/Mast Irham

Tokio, 1 ago (EFE).- El guatemalteco Kevin Cordón cayó este domingo ante el danés Viktor Axelsen, número tres del mundo, por 2-0 (18-21 y 11-21) en las semifinales de bádminton de los Juegos Olímpicos de Tokio, y luchará para tratar de colgarse el bronce.

Cordón bloqueó velozmente los remates de Axelsen y lo sorprendió con varias dejadas ante las que no pudo responder, pero cuando iba ganando por 16-14, el juez de servicio lo penalizó con un punto por responder al saque del danés más cerca de la distancia reglamentaria y el primer juego se le complicó.

El danés, ganador de la medalla de bronce en los Juegos de Río de Janeiro de 2016, realizó potentes mates al cuerpo del guatemalteco, que no pudo bloquearlos.

El guatemalteco arrancó bien el segundo juego y llegó a aventajar en varios puntos a Axelsen. "No puedo creerlo", decían los locutores japoneses que comentaban el partido en directo desde la tribuna.

Pero los globos de Cordón fueron demasiado largos y el número tres del mundo se mostró implacable, forzándolo a responder muy justo en la red, donde fueron a parar varios de sus bloqueos para colocar el marcador un complicado 6-12.

Aunque logró remontar el marcado hasta un 11-18, el segundo juego y el partido fue para el danés por 11-21.

El jugador de Zacapa sorprendió al meterse en semifinales en un deporte dominado tradicionalmente por asiáticos y europeos.

Cordón se enfrentará en el partido por el bronce contra el perdedor en el otro partido de semifinales, que se disputará a continuación, entre el indonesio Anthony Sinisuka Ginting y el chino Chen Long.