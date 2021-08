Brexit.- ONG denuncian que el Gobierno británico está deteniendo a solicitantes europeos del estatus de residencia

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)



La ONG británica Fianza para la Detención de Migrantes (BiD, por sus siglas en inglés) ha denunciado que el Gobierno británico está deteniendo a ciudadanos de la Unión Europea aunque se hayan acogido al llamado "programa de asentamiento" para quedarse en Reino Unido, en lo que supone una posible violación de los protocolos de permanencia establecidos en las negociaciones para la salida del país del bloque.



En una investigación anexa, el periódico 'The Observer' estima que en torno a 500 ciudadanos de la UE están retenidos en la cárcel de Wandsworth, en el sur de Londres, muchos de ellos bajo la amenaza de la deportación. El Gobierno británico ha rechazado estas acusaciones y asegura que los derechos de todos aquellos acogidos al programa -- cuya fecha límite era el 30 de junio -- están completamente protegidos.



No obstante, el medio ofrece casos como el de un ciudadano anónimo de la UE bajo amenaza de deportación que consiguió su libertad bajo fianza después de que un juez aceptara que no podía ser deportado porque habían presentado una solicitud de residencia.



Por ello, BiD ha anunciado su intención de presentar una queja oficial a la Comisión Europea si no recibe respuesta satisfactoria del Gobierno británico porque "parece que el Ministerio del Interior ha decidido de antemano el destino de ciertos ciudadanos de la Unión Europea", bien por "negligencia administrativa o deliberada", según su director del departamento legal, Pierre Makhlouf.



El principal problema, según la organización, reside en las solicitudes enviadas por correo, muchas de las cuales parecen haberse perdido en el laberinto burocrático de Inmigración, según la abogada de BiD para el Espacio Económico Europeo, Araniya Kogulathas. Muchos de estos afectados son ancianos o personas vulnerables y marginadas que no tienen acceso a un ordenador.



A ello hay que añadir las inmensas dificultades que atraviesan los detenidos para arreglar su situación porque "algunos de los cuales están encerrados en sus celdas alrededor de 23 horas al día o más debido a la pandemia", ha lamentado Kogulathas.