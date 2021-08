Andrés Velencoso se abre en canal y nos cuenta su experiencia vital en Londres

06-07-2021 ANDRÉS VELENCOSO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD MADMENMAG/ MANU BERMÚDEZ



MADRID, 1 (CHANCE)



Andrés Velencoso, ese actor que siempre consigue dejarnos sin aire cuando le vemos interpretando un papel frente a las cámaras, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida y ahora, se ha abierto en canal para la revista digital MADMENMAG. En ella ha hablado de cómo está viviendo sus días en Londres y sobre los planes que tiene de futuro.



"Me queda muy poquito aquí en Londres, ya he cumplido el cupo. Estoy otra vez con la cabeza en España. Ya llevo cinco años y necesito un poco de sol y tengo ganas de volver a estar cerca de los míos." confiesa cuando le preguntan por su estancia allí y es que asegura que: "Tiene que aportarte mucho la cultura británica para quedarte. Realmente nunca eres parte de ellos, siempre eres uno de fuera".



"Solo estoy viniendo a Londres para no incumplir el tema de residencia. Pero definitivamente este es mi último año y mis últimos meses" añade y es que a pesar de llevar sus últimos meses allí, tiene poca compañía: "Tengo un apartamento precioso al lado de Battersea Park pero no tengo tantos amigos, tres o cuatro".



Ahora el actor tiene una motivación, su sobrina recién nacida: "Ahora que ha nacido mi sobrina, pienso que me encantaría verla crecer, ver sus primeros pasos, sus primeras cosas, eso lo valoro mucho. Siempre le he dado mucha importancia a mi trabajo y quizás es el momento de priorizar otras cosas" y es que está deseando volver a España para disfrutar de todas estas cosas: "No soy tan niñero, pero la verdad que con la niña de mi hermana me muero de amor, así, de golpe. Y también quiero estar con mi padre que se hace mayor. Mis prioridades van cambiando".