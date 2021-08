Ana Peleteiro da al atletismo español su primera medalla en Tokio-2020

La atleta española Ana Peleteiro finalizó en tercera posición en el concurso de triple salto, dando la primera medalla (bronce) al atletismo español en los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.

Con un mejor salto de 14,87 metros, nuevo récord de España, la gallega quedó por detrás de la gran favorita, la venezolana Yulimar Rojas, que ganó el oro con nuevo récord del mundo (15,67) y de la portuguesa Patricia Mamona (15,01).

"Sabía que hoy podía ser un gran día, pero nunca me imaginé que lo conseguiría. Soñé mucho con ello", declaró la atleta de 25 años nada más acabar la prueba.

"No sabía si iba ser capaz de sacar ese salto. Mi entrenador (Iván Pedroso) ha trabajado muy duro y luego Nelson (Évora, su novio y oro olímpico de triple en Pekín 2008) vino a motivarme en el quinto salto, a sacar esa Ana guerrera y por fin puedo decir que soy medallista olímpica", explicó.

"Llevo toda la vida soñando con eso y no me lo puedo creer, tendré que esperar unos días para digerirlo", concluyó emocionada.

La española, que llegaba con el 7º mejor registro de la temporada entre todas las participantes, mejoró en 14 centímetros su mejor marca personal (14,73) y superó su registro más destacado esta temporada por 25 centímetros (14.62)

La medalla obtenida por la atleta entrenada por el legendario saltador cubano Iván Pedroso, es la séptima medalla de España en Tokio-2020, un oro, tres platas y tres bronces.

La española obtuvo su mejor salto en el quinto salto, presionada por la jamaicana Shanieka Ricketts, que en la cuarta ronda había saltado 14,84 metros y había sacado a Peleteiro del podio provisional.

La de Peleteiro no fue la única buena noticia en el Estadio Olímpico de Tokio para el atletismo español en la jornada dominical.

- Finales para Carolina Robles y Adrián Ben -

Antes del éxtasis de la gallega, Carolina Robles se clasificó para la final de los 3.000 metros obstáculos y Adrián Ben lo hizo para la de 800 metros.

Robles sufrió una caída en su serie tras chocar con la alemana Elena Nurkard, que estaba en el suelo, e inicialmente quedó eliminada, al finalizar la prueba con un tiempo de 9 minutos, 45 segundos y 37 centésimas.

Sin embargo, poco después fue recalificada por los jueces al considerar que la española se encontró un obstáculo en carrera que le impidió avanzar, tal como recoge el reglamento de World Athletics, la federación internacional.

"Estoy un poco dolorida ahora, pero quiero pelear la final con uñas y dientes", señaló Robles después de su prueba.

Menos dificultosa fue la clasificación del gallego Ben, de 22 años, para la final que se disputará el miércoles.

Con un tiempo de 1:44.30, el español fue cuarto en su serie y pudo entrar como repescado por tiempos. Su serie de semifinales fue la más rápida y su crono fue realmente el quinto mejor de la ronda.

La principal decepción española del domingo la protagonizó Oscar Husillos, eliminado en las series de los 400 metros.

El campeón europeo bajo techo de este año apenas pudo ser séptimo en su serie, con un tiempo de 48.05.

"No me he encontrado bien en la segunda mitad. No le encuentro explicación, ya habrá tiempo de buscar la causa. Cuando pase este momento en caliente", se resignó.

