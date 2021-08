97-77. Argentina corre hacia los cuartos de final

El pívot argentino Luis Scola (d) y el alero Juampi Vaulet (i) calientan antes de un partido en el Saitama Super Arena de Tokio (Japón). EFE/Kai Fösterling

Saitama, 1 ago (EFE).- A última hora y en un partido a la carrera, Argentina aseguró su presencia como una de las dos mejores terceras de grupo en los cuartos de final del torneo masculino de baloncesto de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 derrotando a la anfitriona, Japón, que quedó eliminada (97-77).

Después del golpe anímico de las dos derrotas ante Eslovenia (100-118) y España (81-71), esta última muy diferente en las sensaciones a la primera, Argentina se agarró al ritmo veloz que marcó Facundo Campazzo (17 puntos, 11 asistencias y 7 rebotes), con Luis Scola en su clase magistral de cada día (23 puntos y 10 rebotes) y un Marcos Delía de más a menos (14 puntos y 7 rebotes) para meterse con los ocho mejores de estos Juegos.

Lo hará como una de las dos mejores terceras gracias a su mejor diferencia entre puntos anotados y recibidos (-8) que la República Checa (-49) e incluso que Alemania (-16), que también se ha clasificado.

La victoria suramericana acaba con la trayectoria en sus Juegos de una selección japonesa que ha ofrecido una imagen más que honrosa y que siguió el ritmo hasta el último cuarto, hoy con un día no tan dominante de sus estrellas, Rui Hachimura (pese a ello, 13 puntos y 11 rebotes) y Yuta Watanabe (17 y 9).

El equipo albiceleste comenzó con problemas para llegar a sus interiores, comenzó tirando de los triples de Campazzo y Scola, mientras los japoneses se veían en las mismas, bien defendidas sus figuras, Hachimura y Watanabe. Sin sus referentes, el base Makoto Hiejima asumía el ataque nipón (14-11, min. 5).

Tardó la albiceleste en encontrar la forma de horadar la defensa anfitriona, hasta que vieron el hueco para llegar a Delía, en su salsa en la pintura con diez puntos casi consecutivos (24-13, min 17). Con ello, los del 'Oveja' Hernández cerraron el cuarto diez puntos arriba (26-16).

Watanabe trató de recuperar terreno para los locales, pero se encontró a unos inspirados Luca Vildoza y Scola desde los 6,75 metros. Conforme fue avanzando el segundo cuarto, desaparecieron las defensas y el duelo se convirtió en un correcalles, en el que argentinos y nipones intercambiaron cestas para un 46-38 al descanso, al que Scola llegó siendo atendido en la rodilla derecha por lo que pareció un corte.

A esa misma velocidad de vértigo se retomó la segunda mitad, un ritmo que beneficiaba a los argentinos... pero también a los japoneses, gustosos de ir al intercambio rápido e impedir un despegue austral (57-49, min. 27). Dos triples seguidos de Nicolás Brussino estiraron algo más la renta al cierre del cuarto, un 65-53 importante pero aún no definitivo.

Campazzo y Scola se pusieron manos a la obra y Argentina siguió sumando (75-60, min. 33) en un último cuarto prácticamente de trámite en el que los de Sergio 'Oveja' Hernández llegaron a los veinte tantos de diferencia final, que marcan su pasaporte a los cuartos de final. Un rival del bombo de las primeras de grupo (Francia, Australia, o incluso Estados Unidos, en él como mejor segunda) les espera en el sorteo que se conocerá esta tarde.

- Ficha técnica:

97 - Argentina (26+20+19+32): Campazzo (17), Laprovittola (4), Brussino (8), Scola (23), Delía (14) -quinteto inicial-, Bolmaro (4), Deck (16), Vildoza (7), Vaulet (4) y Gallizzi.

77 - Japón (16+22+15+24): Hiejima (13), Baba (18), Tanaka (10), Watanabe (17), Hachimura (13) -quinteto inicial-, Togashi (3), Kanamaru, Schafer y Harimoto (3).

Árbitros: Roberto Vázquez (PUR), Martins Kozlovskis (LAT) y Michael Weiland (CAN). Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo C del torneo masculino de baloncesto, disputado en el Saitama Super Arena, sin espectadores por las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus.

Miguel Ángel Moreno