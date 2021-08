3-1. España se despide de Tokio ante el campeón del mundo

Un jugador se lamenta tras perder ante Bélgica en el partido de cuartos de final de hockey hierba, durante los Juegos Olímpicos 2020, este domingo en el estadio Oi en Tokio (Japón). EFE/Kai Försterling

Tokio, 1 ago (EFE).- España se despidió de los Juegos de Tokio con una derrota en cuartos de final ante Bélgica (1-3), en un partido en el que los "RedSticks" obligaron a remontar a los actuales campeones del mundo y plata en Río 2016, que volverán a luchar por subir al podio.

Con su eliminación, el equipo dirigido por el francés Fred Soyez repite en estos Juegos el resultado de los de hace cinco años y cierra un ciclo con la despedida de jugadores históricos como David Alegre, Quico Cortés, Roc Oliva, Pau Quemada y Pep Romeu, además del propio técnico, que dejará el cargo después de siete años para dirigir a Francia.

El argentino Max Caldas, hasta ahora seleccionador de Países Bajos, será su sustituto.

España jugó de tu a tu a Bélgica y obligó a sus rivales a remontar un partido que resolvieron prácticamente con dos goles en tres minutos den el tercer cuarto y con la gran efectividad de Alexander Hendrickx en el penalti córner, máximo anotador en Tokio (11).

Después de un primer cuarto sin goles, en el que cada equipo tuvo una primera opción de penalti que no transformó, España se adelantó a los 26 minutos con un gol de David Alegre desde fuera del área.

En sus quintos juegos, el delantero del RC Polo culminó un ataque por la banda izquierda para anotar un tanto que fue dado por válido tras la revisión del vídeo, cuando los belgas más presionaban y acababan de fallar su segundo penalti.

El equipo del neozelandés Shane McLeod se topó con la solidez defensiva de España, que frenó el tiro de Alexander Hendricks, igual que hizo ya con el 0-1 en los lanzamientos de Loick Luypaert y de Arthur van Doren.

En el siguiente, tras la reanudación, Bélgica no falló. Alexander Hendrickx marcó el décimo en su renta, que después volvió a ampliar.

El empate se mantuvo durante tres minutos y en ese tiempo Vincent Vanasch detuvo a Pep Romeu el siguiente penalti córner de España y Quico Cortés pudo parar otros dos, pero no el tercero consecutivo con el que Tom Boon marcó el 2-1.

Vanasch volvió a ser clave en el tercer penalti córner de España antes de iniciarse el cuarto definitivo, en el que David Alegre buscó sin éxito el gol y fue Bélgica la que lo encontró. A tres minutos del final Hendricks fue de nuevo implacable y confirmó el pase a semifinales de los "Leones Rojos" y el adiós de España a Tokio.

- Ficha Técnica:

3 - Bélgica: Vanasch; Van Doren, Boccard, De Sloover, Luypaert, Denayer, Kina, Wegnez, Van Aubel, Doockier, Boon -equipo inicial- Dohmen, Charlier, De Kerpel, Hendrickx, Gougnard.

1 - España: Cortés; Alonso, Romeu, Delas, Sallés, González de Castejón, Oliva, Ruiz Alegre, Lleonart, Quemada -equipo inicial- Sánchez, Iglesias, Peiera, Basterra, Boltó.

Goles: 0-1, m.26: David Alegre. 1-1, m. 38: Alexander Hendrickx, de penalti córner. 2-1, m.41: Tom Boon. 1-3, m.57: Alexander Hendrickx, de penalti córner.

Árbitros: Adam Kearns (AUS) y Hong Zhen Lim (SGP). Mostraron tarjeta verde a Boltó (ESP) y amarilla a Kina (BEL)

Incidencias: Partido de cuartos de final del torneo olímpico de hockey, jugado en el campo norte del estadio Oi de Tokio. EFE

