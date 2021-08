2-1. El Villarreal da una buena imagen a pesar de perder en el Velodrome

El defensa Raúl Albiol (d) y el delantero Fer Niño, jugadores del Villarreal, participan en una sesión de entrenamiento. EFE/ Kiko Huesca/Archivo

Redacción deportes, 31 jul (EFE).- El Villarreal dio una buena imagen en el Velodrome a pesar de perder con el Olympique de Marsella, en un partido marcado en negativo por el inicio de ambas partes para los castellonenses (2-1).

Un autogol de Fer Niño y la expulsión de Foyth en el inicio de cada parte, decantaron el partido para el equipo francés. Los de Emery se mostraron serios y competitivos a pesar de las bajas con las que afrontaban el choque.

La primera parte arrancó accidentada para el equipo castellonense, que veía como recibía el primer gol a los nueve minutos del partido en un autogol de Fer Niño, que desviaba un centro de Payet al área. No habían pasado muchas cosas en el encuentro todavía, pero esa jugada generó dudas en el equipo de Emery, que se echó atrás y permitió el dominio de su rival.

Dicho dominio se tradujo en un par de llegadas con remates desviados y, una parada de Asenjo a Under en el minuto 23, que pudo ser el segundo del partido. Esa fue la última jugada de los franceses en esa primera parte, ya que el equipo de Emery ya había avisado con algunas contras y con un buen Fer Niño, que no estaba para seguir fuera del partido.

El equipo español ajustó mejor la presión y complicó la salida de balón de su rival, lo que le permitió recuperar cerca del área, y que empezaran a aparecer jugadores como Morlanes y Trigueros. Controló el Villarreal la segunda parte de esos primeros cuarenta y cinco minutos con buenas llegadas para Niño, Pino y Mandi, a las que les faltó acierto en el remate y sobró una buena mano de Mandanda que hubiera sido el empate para Yeremi Pino.

Con ello, el partido fue de menos a más para los castellonenses, que anularon a su rival, y que merecieron no acabar perdiendo en esos primeros cuarenta y cinco minutos.

Pero esa igualdad y las opciones de los amarillos cambiaron radicalmente en el arranque de la segunda parte, en la que a los dos minutos el colegiado expulsaba a Juan Foyth por una rigurosa segunda tarjeta amarilla. Una expulsión que acabó generando un enfrentamiento entre los técnicos en los banquillos, que tuvieron que ser separados por sus ayudantes, y que acabó con la expulsión de Emery por protestar.

Una situación que decantó el partido para los locales, que ya dominaron y controlaron el ritmo de partido y la posesión de pelota en esos primeros minutos. Dicho control les hizo marcar dos goles que fueron anulados, para lograr el segundo gol del partido a los cincuenta y ocho minutos, con un gran remate de Payet.

Tuvo el Olympique opciones para marcar mas goles, pero no llegaron a acertar y a aumentar su ventaja. Mientras que el Villarreal siguió con su idea de controlar el juego y de buscar el área rival, algo que hicieron bien con la entrada de Rubén Peña y Alberto Moreno. El lateral andaluz marcó un gol y pudo marcar otro, mientras que Millán falló un gol muy claro, que hizo que los amarillos acabaran muy vivos y con opción de empatar el partido en la recta final del mismo.

- Ficha técnica:

2 - Olympique de Marsella: Mandanda, Balerdi, Luan Peres, Saliba, Rongier; Gerson Santos Da Silva, Guendouzi, Gueye; Under, Payet, Luis Enrique. También jugaron: Álvaro González, Konrad, Dieng, Radonjic, Tharghalline,

1 - Villarreal CF: Asenjo, Mario, Albiol, Mandi, Pedraza; Foyth, Trigueros, Morlanes; Pino, Iosifov y Niño. También jugaron: Rubén Peña, Alberto Moreno, Millán, Cuenca, Baena, Ontiveros

Goles: 1-0: min 9 Fer Niño (p.p.); 2-0 min 58 Payet; 2-1 min 88 Alberto Moreno

Árbitro: Pierre Gaillouste (Fra) Tarjetas amarilla para Balerdi y Gueye por los locales; y por dos veces para Juan Foyth, que fue expulsado en el minuto 46 por los visitantes

Incidencias: Cuarto partido de pretemporada del Villarreal disputado en el Estadio Velodrome de Marsella.