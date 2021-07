Turquía.- Asesinados siete miembros de una familia kurda en un ataque en el sur de Turquía

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Al menos siete miembros de una familia kurda fueron asesinados a última hora del viernes en un ataque perpetrado en la provincia de Konya (sur) por personas no identificadas que intentaron además incendiar su vivienda, suceso achacado por las autoridades turcas a una "hostilidad" entre dos familias.



La Fiscalía de la provincia ha indicado que diez sospechosos han sido detenidos y ha agregado que "los asesinatos son resultado de una continuada hostilidad entre dos familias y no hay conexión con motivos racistas", según ha recogido el diario turco 'Hurriyet'.



El ministro del Interior turco, Suleyman Soylu, ha apuntado igualmente a "una enemistad de once años" y ha prometido que los responsables serán detenidos y "castigados". "Esto no tiene nada que ver con el problema kurdo", ha recalcado.



Asimismo, ha denunciado un "comportamiento inhumano" y "desviado de la humanidad" por parte de los responsables del ataque, al tiempo que ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas, tal y como ha recogido la agencia estatal turca de noticias, Anatolia.



Por su parte, el presidente y el primer ministro de la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, Nechirvan Barzani y Masrur Barzani, respectivamente, han condenado el suceso y han reclamado que los responsables sean llevados ante los tribunales.



Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión kurda Rudaw, las víctimas pertenecen a la familia Dedeoglu y fueron objetivo en mayo de 2021 de un ataque por parte de sus vecinos, en el marco de un aumento de los ataques y las agresiones contra miembros de la comunidad kurda en Turquía.



Estos ataques tienen lugar en un contexto en el que las autoridades han cesado en los últimos meses a decenas de alcaldes del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) por cargos de "terrorismo" y les han reemplazado con funcionarios estatales, en el marco de la campaña de represión contra los consejos locales controlados por este partido opositor, el tercero con más representantes en el país.



Asimismo, el Ejército turco ha intensificado sus operaciones contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) tanto en el país como en el norte de Irak --donde la formación cuenta con numerosas bases-- desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015.