Tormenta tropical Hilda se forma muy lejos de costas del Pacífico mexicano

Ciudad de México, 30 jul (EFE).- La tormenta tropical Hilda se formó en las últimas horas en el océano Pacífico, se ubica muy lejos de las costas mexicanas y no genera peligro, informó este viernes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México.

"Esta tarde se formó tormenta tropical Hilda, su centro se localiza a 1.230 kilómetros (km) al suroeste de Playa Pérula, Jalisco y a 1.260 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur", informó el organismo en su reporte más reciente.

"Debido a su lejanía no representa peligro para México", remarcó el organismo.

El reporte señaló que a las 16.00 horas (21.00 GMT) el ciclón registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y desplazamiento al oeste a 26 km/h.

Según el pronóstico del Meteorológico, el ciclón ganará fuerza en las próximas horas y probablemente el domingo llegará a ser de huracán categoría 1, mientras se aleja todavía más de las costas mexicanas.

Hilda es el octavo ciclón que se forma en la temporada.

El Meteorológico mexicano reportó además que la depresión tropical Nueve-E se ubica a 2.050 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 45 km/h, rachas de 65 km/h y desplazamiento al oeste-suroeste, a 7 km/h por lo que "no genera efectos en territorio nacional".

Además, avisó que en el Pacífico vigila la evolución y trayectoria de una zona de baja presión, ubicada aproximadamente a 635 kilómetros (km) al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y que tiene un 40 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en el pronóstico a 48 horas.

La temporada de lluvias y ciclones tropicales de 2021 en el Pacífico comenzó oficialmente el pasado 15 de mayo y se estima que finalice en noviembre.

Por el momento, se han formado en el Pacífico los ciclones Andrés, Blanca, Carlos, Dolores, Enrique, Felicia, Guillermo e Hilda.

Dolores tocó tierra el pasado 19 de junio, impactó especialmente en los estados de Colima y Michoacán y dejó tres muertos por tormentas eléctricas.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), de la que depende el Sistema Meteorológico, pronosticó en mayo pasado la formación de entre 14 y 20 sistemas con nombre en el océano Pacífico para esta temporada, mientras que para el Atlántico previó de 15 a 19 fenómenos.

PRONÓSTICO PARA EL SÁBADO

El SMN informó en un comunicado que para este sábado se prevén lluvias puntuales intensas en los estados de Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa; muy fuertes en Chiapas y Chihuahua, y fuertes en Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

Además estimó que habrá granizadas en los estado de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Veracruz y Zacatecas.