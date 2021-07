"Siempre quieres más", dice Mauricio Ortega tras diploma olímpico en disco

El colombiano Mauricio Ortega consiguió este sábado un séptimo puesto en la final de lanzamiento de disco de los Juegos de Tokio-2020 y obtuvo así diploma olímpico, tras el cual dijo estar "no totalmente contento" pero sí "agradecido" por haber podido vivir una competencia tan importante.

"Agradecido por haber obtenido ese diploma olímpico. Por haberlo competido y porque estoy en un evento con bastante nivel. Me llevo eso. Fue algo agradable", afirmó el lanzador de 26 años, que disputaba su primera final olímpica tras haberse quedado en la ronda de calificación hace cinco años en Rio-2016.

Ortega tuvo un mejor lanzamiento de 64,08 metros, que le ubicó séptimo entre los doce finalistas.

Suecia dominó la prueba, con oro para Daniel Stahl (68.90) y plata para Simon Pettersson (67.39), mientras que el austríaco Lukas Weisshaidinger (67,07 metros) fue bronce.

"Siempre como deportista, como atleta, como persona de alto nivel, uno siempre quiere dar más y estar más arriba. Todos queremos las medallas", admitió.

"Me hubiera gustado dar muchísimo más. No me gusta dar excusas. Disfruté igual, cada lanzamiento de los otros competidores", apuntó.

Mauricio Ortega había disputado ya otra final en un gran campeonato de primera fila, el Mundial de Pekín-2015, donde fue undécimo. Sin embargo, no había logrado clasificarse a la final en sus otras dos participaciones mundialistas, Londres-2017 y Doha-2019.

dr/gr/