Ordóñez: "Corrí todo lo que pude, pero no he tenido suerte"

Saúl Ordóñez (c) de España compite durante la primera ronda de 800m masculinos de atletismo por los Juegos Olímpicos 2020, este sábado en el Estadio Olímpico de Tokio (Japón). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Tokio, 31 jul (EFE).- El leonés Saúl Ordóñez, eliminado en primera ronda de 800 metros en sus primeros Juegos Olímpicos, afirmó que corrió todo lo que pudo, pero que no tuvo suerte ni en la carrera ni en cuanto a los tiempos.

"Contento del apoyo que he tenido estos días, me he sentido acompañado como nunca en una carrera, pero no estoy satisfecho porque creo que podía haberme clasificado para las semis", afirmó Ordóñez.

En cuanto al desarrollo de la carrera, explicó: "He corrido todo lo que podido, pero no he tenido suerte en carrera y tampoco con los tiempos (se quedó a una centésima de entrar en semifinales), pero hice todo lo que pude y por esa parte sí que estoy contento. Así que, a seguir, es una más y creo que podemos seguir con ello".

Pablo Sanchez-Valladares, eliminado también en primera ronda, observó que había sido una "eliminatoria difícil, con mucha gente buena sobre el papel".

"Hemos decidido salir adelante, como siempre, sin miedo, y ha sido una pena la duda que he tenido a falta de 120 metros, si podía pasar o no. Luego resulta que tenía vía libre. He arrancado bastante fuerte en los últimos 80 metros, pero al final esta gente es muy buena y no se les puede recortar tanto", advirtió.

El madrileño, debutante en unos Juegos, se va, no obstante, con "sensaciones muy buenas". "He disfrutado mucho de la carrera y ya solo con verme ahí me da alas para seguir la temporada que viene, que tiene grandes citas y me anima, por qué no, a seguir soñando".