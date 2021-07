O.Próximo.- Israel acusa a Irán de atacar el buque 'Mercer Street' y tilda al país de "exportador de terrorismo"

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha acusado este viernes a Irán del ataque que ha sufrido el buque, de una compañía encabezada por un empresario israelí, en las costas de Omán, y ha tildado a los iraníes de ser "exportadores de terrorismo".



"Irán no es solo un problema israelí, sino un exportador de terrorismo, destrucción e inestabilidad que nos está perjudicando a todos. Nunca debemos guardar silencio ante el terrorismo iraní, que también daña la libertad de navegación", ha aseverado Lapid en sus redes sociales.



Además, el ministro israelí ha añadido que se ha puesto en contacto y que mantiene una conversación "constante" con su homólogo británico, Dominic Raab, a quien ha instado a "responder con severidad al ataque al barco en el que murió un ciudadano británico".



"He instruido a las embajadas en Washington, Londres y Naciones Unidas para que trabajen con sus interlocutores en la administración y las delegaciones pertinentes en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York", ha afirmado.



Por su parte, la red de noticias estatal iraní Al-Alam, citando "fuentes bien informadas", dijo que el ataque fue en respuesta a un ataque israelí en Siria que acabó con la vida de "dos hombres de la resistencia" la semana pasada.



La empresa que gestiona el buque, Zodiac Maritime, ha informado este viernes de que el ataque contra el 'MT Mercer Street', perpetrado a última hora del jueves, se ha saldado con la muerte de dos tripulantes, uno de ellos rumano y el otro británico.



"Nuestra principal preocupación sigue siendo la seguridad y bienestar de todo el mundo a bordo y de los afectados por la situación", ha resaltado en su comunicado, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



"Los detalles del incidente están siendo establecidos y han una investigación en marcha", ha señalado, antes de agregar que trabaja de cerca con la United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO) y otras autoridades competentes.



La UKMTO había indicado horas antes en una breve nota en su página web que "ha recibido informaciones sobre el ataque contra un buque" frente a las costas de Omán. "Hay investigaciones en marcha", ha indicado, antes de agregar que "no se trata de un acto de piratería".



La empresa Zodiac Maritime, con sede en Londres, manifestó poco después en un comunicado que el 'MT Mercer Steet', de propiedad japonesa, había sido objetivo de un "supuesto incidente de piratería", sin dar más detalles al respecto.



Asimismo, resaltó que en el momento del incidente el barco cubría la ruta entre la ciudad tanzana de Dar es Salaam y la emiratí Fuyaira "sin transportar carga a bordo". "Estamos en coordinación con la UKMTO y otras autoridades relevantes", zanjó.



La región del golfo Pérsico ha estado en el centro de una disputa latente entre Irán y varios estados occidentales, especialmente Estados Unidos y ha sido escenario de varios incidentes de este tipo durante los últimos años.