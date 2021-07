Miles de hondureños madrugan por primera o segunda vacuna contra la covid-19

Un hombre recibe un dosis de la vacuna contra la covid-19 hoy, en el Estadio Nacional de Tegucigalpa (Honduras). EFE/ Gustavo Amador

Tegucigalpa, 31 jul (EFE).- Miles de habitantes del departamento de Francisco Morazán, donde se localiza la capital de Honduras, madrugaron este sábado para aplicarse la primera o segunda vacuna contra la covid-19, enfermedad que ha dejado al menos 7.834 muertes en el país, según registros oficiales.

"Estoy haciendo fila desde las cinco de la mañana (11:00 GMT) para que me pongan la primera vacuna", dijo a Efe Martha Elena Ramírez, una mujer de 37 años, ama de casa, mientras esperaba su turno en uno de los puestos de la jornada "Vacunatón", en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

En las afueras del estadio miles de personas, ordenadas en dos filas de hombres y mujeres, todos provistos de mascarilla, esperaban pacientes su turno para entrar a la instalación deportiva, que desde marzo de 2020 ha estado cerrada al público para partidos de fútbol a causa de la pandemia de covid-19.

"Yo ya me puse la primera vacuna y ahora me toca la segunda", explicó a Efe Raúl Samayoa, de 61 años, quien dijo ser ebanista y explicó que cuatro familiares suyos han muerto por cla ovid-19 entre agosto de 2020 y marzo de 2021.

AL MENOS 50.000 PERSONAS SERÁN VACUNADAS EN TEGUCIGALPA

Algunas de las personas, previendo que llegar a los puntos de vacunación podría ser lento, llegaron provistos de pequeños bancos de plástico para sentarse mientras avanzaba la fila.

En Francisco Morazán, uno de los 18 departamentos de Honduras, que se localiza en la región central, la jornada de inmunización en sus 27 municipios se inició a las 07:00 horas locales y finalizará a las 22:00 (de las 13:00 a las 04:00 GMT).

En Tegucigalpa, con 1,5 millones de habitantes, las autoridades prevén la vacunación de al menos 50.000 personas de 35 y más años, en su primera o segunda dosis, en diez puestos en toda la ciudad, con o sin comorbilidad, según la Secretaría de Salud.

En el caso de los mayores de 60 años, que requieren de la segunda dosis, están siendo inmunizados con las vacunas Pfizer, AstraZeneca y Moderna.

La "Vacunatón" continuará y finalizará el domingo y tiene como objetivo reducir la alta incidencia de covid-19.

Otra campaña similar se desarrolla hoy en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante del país centroamericano, que con Tegucigalpa han sido las más golpeadas con covid-19.

Desde que la pandemia se comenzó a expandir, el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) ha registrado 7.834 muertes por la misma enfermedad y 297.111 contagios en Honduras, un país con 9,5 millones de habitantes.

Según el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, con los vacunados durante la jornada de dos días en Francisco Morazán, la cifra de personas inmunizadas con una o dos dosis superará los dos millones.

Fuentes médicas privadas registran una vacunación del 23,79 % de los 6,9 millones de personas aptas para ser inoculadas, mientras que las que han recibido las dos dosis representan el 3,95 %.

Eso representa que globalmente a Honduras le resta por vacunar al 72,26 % de las personas que se prevé inmunizar. EFE