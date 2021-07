Lo nuevo de "Ghost of Tsushima" y "Alien", lo más esperado del mes de agosto

EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Archivo

Madrid, 31 jul (EFE).- Viajar al Japón feudal, convertirse en el último samurái y adentrarse en un mundo de aventuras y misterios es lo que permitirá la nueva edición de "Ghost of Tsushima", que, junto a la nueva entrega de "Alien: Fireteam Elite", son dos de los lanzamientos más esperados de este mes de agosto.

"Ghost of Tsushima: Director's Cut" es una nueva revisión de este clásico de aventura y acción en mundo abierto que salió por primera vez el pasado año en PS4, y que ahora huye de la ambientación de ciencia ficción y personajes mutantes para evocar un pasado histórico de gran veracidad.

El título saldrá a la venta el 20 de agosto y ofrecerá notables mejoras para su versión en PS5 como la resolución 4K que tratará de alcanzar los 60 fotogramas por segundo, la sincronización labial para las voces en japonés y el aprovechamiento de la vibración háptica del mando "Dual Sense" que permitirá menos tiempos de carga y mejoras en el sonido 3D.

Además de este juego, el mes de agosto trae consigo otros lanzamientos muy interesantes como "Alien: Fireteam Elite", un juego de acción y disparos en tercera persona multijugador online que promete ser un gran éxito por la calidad de gráficas y por la modalidad de juego en la que el jugador deberá sobrevivir a un mundo infectado por Aliens.

Este juego se lanzará a nivel mundial en 24 de agosto para PC (vía Steam) PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series.

Ese mismo día saldrá también a la venta para PC, PS4 y PS5 "Kena: Bridge os Spirits", un juego de exploración y plataformas que, además de un maravilloso sentido estético gracias a sus gráficos inspirados en la animación 3D, trae consigo una línea narrativa también muy sugerente en la que la pequeña Kena vivirá un sinfín de aventuras para encontrar el templo de la montaña sagrada.

Agosto será también el mes en el que se lanzará la segunda entrega de "Psychonauts", un juego que se ha ganado ya el estatus de culto y que llega 16 años después de su primer estreno con notables mejoras, pero sin perder su esencia colorista, sus gráficos "vintage" y su modo de juego a base de plataformas, saltos imposibles y un hilo argumental cargado de humor y espionaje psíquico.

"Psichonauts II" llegará el 25 de agosto y estará disponible en PC, PS4, Xbox One, PS5 5 y Xbox Series.

Para los amantes del deporte, llega también "Maden NFL 22", el mítico juego de Electronics Arts sobre fútbol americano que estará disponible en PC, PS4, PS5, Xbox One y Xbos Series el 20 de agosto; y, un día antes, saldrá también para estas plataformas (más Nintendo Switch) "RiMS Racing", en el que los jugadores podrán pilotar las motos más potentes del mundo y optimizar su rendimiento.

El último día de mes llegará "New World", el nuevo videojuego de rol multijugador masivo de Amazon Games únicamente para PC en el que el jugador forjará un nuevo destino como un aventurero que naufraga en las costas de la isla sobrenatural de Aetérnum.

También hay lugar para una nueva versión del juego de puzzles por excelencia: "Tetris Effect: Connected"; un juego "indie" que también promete como "Road 96"; la versión para PS5 del "Sniper: Ghost Warrior Contracts 2"; "Hotel Life a Resort Simulator", en el que se podrá dirigir un hotel en el paraíso; o "Rustlet", una loca aventura de acción y mundo abierto que mezcla el humor con lo absurdo.

"Twelve Minutes" (PC y Xbox One y Series) promete ser un thriller en el que un hombre queda atrapado en un bucle de tiempo de doce minutos en el que ocurren todo tipo de contratiempos; y, a vueltas con escenarios históricos, "Hades" (PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One y Series), una aventura de acción inspirado en la antigua Grecia; y "Naraka: Bladepoint", un "battle royale" de acción japonés para PC.

Finalmente, otros títulos que depará este agosto serán: "King's Bounty 2", la segunda entrega de este juego de rol táctico por turnos para Switch, Xbox y PC; "Godfall", otro novedoso juego de rol y lucha para PC, PS4 y PS5 inspirado en un mundo feudal de fantasía; y "The Falconeer: Warrior Edition", un juego de mucha acción para Switch, PS4 y PS5.