La china Sinopharm rescinde contrato de un millón de dosis con Paraguay

La farmacéutica china Sinopharm, a través de su subsidiara en Emiratos Árabes (G42), rescindió el contrato con el Gobierno Paraguay que contemplaba la compra de un millón de dosis por 30 millones de dólares, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública del país sudamericano. EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/Archivo

Asunción, 31 jul (EFE).- La farmacéutica china Sinopharm, a través de su subsidiara en Emiratos Árabes (G42), rescindió el contrato con el Gobierno Paraguay que contemplaba la compra de un millón de dosis por 30 millones de dólares, informó este sábado el Ministerio de Salud Pública del país sudamericano.

El ministerio indicó en su comunicado que se trata de una decisión sin "explicación", pero acorde con las cláusulas de rescisión unilateral comprendidas en el contrato de compras de vacunas Hayat Vax.

La fuente añadió que la farmacéutica le reembolsó 5,6 millones de dólares del anticipo realizado, recordando que en mayo llegó la primera y única remesa, un total de 250.000 dosis de Hayat Vax.

Asimismo, el Ministerio aseguró a la ciudadanía que están aseguradas las segundas dosis de las personas que recibieron la primera pauta de esa partida.

Paraguay y China no mantienen relaciones diplomáticas a causa de la alianza del país suramericano con Taiwán, isla que Pekín considera una provincia rebelde.

El pasado marzo algunos medios indicaron que el Gobierno estaba obstaculizando un supuesto proceso para adquirir vacunas de China y no comprometer las relaciones entre Paraguay y Taiwán, su único aliado en la región.

Representantes de la Cámara de Comercio Paraguay-China señalaron entonces que comunicaron al Ministerio de Salud de la disposición de China para vender 14 millones de vacunas Sinovac mediante firmas privadas paraguayas.

La falta de respuesta frenó ese proceso, según esos representantes, aunque Salud afirmó que esa solicitud no les había llegado por ningún cauce oficial.

La cartera sanitaria se ha marcado el objetivo de vacunar a unos 4,3 millones de los cerca de 7 millones que componen su población.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 25 de julio, muestran que el 25,76 % de la población ya cuenta, con al menos, una dosis, mientras que el 4,02 % tiene la pauta completa.

El país experimenta un descenso de contagios y muertes, tras los picos del pasado enero.

Hasta la fecha acumula 14.929 fallecidos y 452.085 positivos desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso.