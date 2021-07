JJ.OO/Fútbol.- De la Fuente: "Se hizo justicia con los méritos de un equipazo"

28-07-2021 El seleccionador olímpico de fútbol, Luis de la Fuente. El seleccionador de fútbol olímpico, Luis de la Fuente, destacó que el gol de Rafa Mir que provocó la prórroga ante Costa de Marfil (5-2) hizo "justicia con los méritos de un equipazo" que este sábado confirmó su clasificación para las semifinales de los Juegos de Tokyo 2020. DEPORTES RFEF



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



"En ese momento he pensado 'qué injusto está siendo hoy el fútbol con un equipo que está siendo muy superior y que podía perder de esa manera'. Luego he vuelto a recobrar la fe en el fútbol y hoy está siendo justo el fútbol; haciendo justicia a los méritos de un equipazo. Hemos demostrado una actitud ante la dificultad fuera de lo normal", dijo De la Fuente.



"Estamos felices por la clasificación, por el trabajo, el juego del equipo y la sensación que se ha dado ante un grandísimo rival a la que hemos sometido de principio a fin y solo situaciones de mala suerte han impedido que terminara antes de la prórroga", añadió el seleccionador en su análisis tras la victoria frente a los africanos.



Además, en relación al tiempo añadido, el técnico dijo que vio a los jugadores "con más frescura de la que pensaba". "No quería parar el ritmo del partido. He visto que el comportamiento de los jugadores en el plano físico ha mejorado muchísimo respecto al último partido", subrayó.



Preguntado por la lesión de Mingueza, el seleccionador nacional dijo que sí "preocupa más, porque tiene pinta de haberse hecho más daño que la anterior lesión". "Esperaremos hasta este domingo y tendremos la certeza con las pruebas que le hagan de qué tipo de lesión se ha producido", finalizó De la Fuente.