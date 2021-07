JJ.OO.- España alcanza el ecuador de Tokyo 2020 con las mismas medallas que en Río 2016

Superadas las 3 de Pekín y Londres tras la primera semana de competición



El deporte español cerró la primera semana de Juegos Olímpicos en Tokio con cinco medallas gracias a las dos que añadió este sábado el dúo mixto de tiro Alberto Fernández y Fátima Gálvez, oro en foso olímpico; y el tenista Pablo Carreño, que se colgó el bronce tras tumbar a Novak Djokovic en el partido por acceder al podio en la capital nipona.



El ritmo es el mismo que en Rio 2016, donde tras alcanzar el ecuador de los JJOO, España tenía exactamente idéntico número de medallas. En aquella ocasión gracias a Mireia Belmonte (2), Maialen Chourraut, el dobles de tenis Rafa Nadal y Marc López; y la halterófila Lydia Valentín, que se colgó el bronce. Este año pertenecen a Adriana Cerezo (taekwondo), David Valero (mountain bike), Maialen Chourraut, Carreño, y Alberto-Fátima (tiro).



Una cifra que supone la cuarta mejor en la historia olímpica de España desde Barcelona 1992, sólo por detrás de la cita que se celebró en la Ciudad Condal (10), Atlanta (8) y Atenas (7); y mucho mejor que en Sidney (4), Londres y Pekín, estas dos últimas con tres preseas tras la primera semana completa de Juegos (de sábado a sábado).



Sin embargo, España ha estado muy cerca de conseguir metales en otras disciplinas a las que acudía con muchas garantías de medalla. Era el caso del judoca Niko 'Shera', doble campeón del mundo y número 1 del ranking mundial, quien cayó sorprendentemente en cuartos de final. O el nadador Hugo González, campeón de Europa de 200 estilos, que estuvo lejos de los metales pese acceder a la final.



Tampoco pudo lograr una medalla Mireia Belmonte, abanderada de la delegación española junto a Saúl Craviotto, en una semana difícil para la catalana. Pese a su irregular preparación, la cuádruple medallista olímpica fue cuarta en la final del 400 estilos rozando la gesta de una quinta e histórica medalla que finalmente no llegó.



No pudo acercarse a ellas la tenista Garbiñe Muguruza, que dejó el torneo en cuartos de final cuando tenía un cuadro favorable y buenas sensaciones para optar al metal. De igual manera que el dobles mixto, que no llegó a debutar por el golpe de calor sufrido por Paula Badosa, que también la dejó sin opciones en el cuadro individual.



En otras pruebas, tampoco llegó a estrenarse el golfista Jon Rahm, que tuvo que despedirse del torneo por su positivo por covid un día antes de empezar, ni el triatlón tuvo sus Juegos con la décima plaza de Mario Mola como mejor actuación. Ni en la prueba femenina, ni en la novedosa por relevos, donde se quedaron sin diploma olímpico.



GRAN ACTUACIÓN POR EQUIPOS



Por su parte, en los deportes de equipo España está acumulando opciones para colgarse varias medallas tras una primera semana con buenos resultados y victorias importantes, como la que consiguió este sábado la selección de fútbol para meterse en semifinales. O la de baloncesto, que suma todos sus partidos por victorias en la fase de grupos a la espera de medirse con la Eslovenia de Luka Doncic.



La femenina de basket también estará en cuartos de final, al igual que ambas selecciones en waterpolo y hockey hierba, donde han tenido algún traspié -a excepción de los chicos de David Martín- para seguir con vida y opciones a todo en la capital japonesa.