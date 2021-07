Japón.- El Gobierno admite el veredicto que permitirá la ayuda a los supervivientes de la 'lluvia negra' de Hiroshima

23-07-2015 La bomba nuclear lanzada por Estados Unidos sobre Hiroshima el 6 de agosto de 1945 significó el comienzo de una nueva era y ahora, 70 años después de aquel suceso, Discovery MAX ha elaborado un detallado relato de los acontecimientos. 'Hiroshima: la historia real' explicará el antes, durante y después del lanzamiento de Little Boy, el nombre en clave del artefacto nuclear, que se estrenará el 6 de agosto a las 22.30 horas POLITICA CULTURA ESTADOS UNIDOS NORTEAMÉRICA JAPÓN ASIA DISCOVERY MAX



MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, ha anunciado esta semana que el Gobierno no tiene intención de apelar el veredicto que concede a los supervivientes de la "lluvia negra" radiactiva que bañó Hiroshima en los días posteriores al impacto de la bomba atómica, la consideración de 'hibakusha', o supervivientes de la tragedia de pleno derecho.



Esta decisión afecta a decenas de personas que por fin podrán recibir cuidados médicos financiados por el Estado japonés, que durante décadas ha puesto en tela de juicio el impacto de la "lluvia negra" y limitado su actuación a una zona definida que dejaba fuera a muchos supervivientes.



Tras seis años de juicio, los 84 demandantes han conseguido por fin el reconocimiento oficial de supervivientes con un veredicto declarado el 14 de julio y que el Gobierno no tiene intención de apelar, según explicó el lunes el primer ministro japonés.



"Hemos llegado a esta conclusión al fijarnos en la base de la ley de la provisión de ayuda, así que estas 84 personas recibirán el certificado de supervivientes de manera inmediata", declaró Suga en comentarios recogidos por la cadena pública japonesa NHK.



Sucede no obstante que los últimos dos gobiernos, el de Shinzo Abe y el del propio Suga han sido un poco equívocos en su respaldo al mantener que las condiciones de la ayuda son difusas. Suga, hay que mencionar, describió aspectos del último fallo como "inaceptables", pero también prometió trabajar para "identificar y apoyar a todas las personas afectadas en circunstancias similares, independientemente de si formaban parte o no de la demanda".



Además, según NHK, responsables del Ministerio de Salud han hecho presión para apelar la decisión del tribunal, pero algunos legisladores de la coalición gobernante creían que lo mejor era poner fin a la demanda, dadas las elecciones a la Cámara Baja que se avecinan y el abismal índice de aprobación del gabinete, que se encuentra ya por debajo del 30 por ciento.



El demandante principal, Takano Masaki, ve así como llega a buen puerto su campaña de concienciación, que ha durado cuatro décadas. Masaki tenía siete años en el momento de la explosión, en 1945, y se encontraba a 20 kilómetros del epicentro cuando le salpicó la "lluvia negra". Desde entonces ha padecido fiebres y diarrea sin acceso a ayuda médica pública. Ahora, con 83 años de edad, el Estado podrá atender las cataratas que sufre.