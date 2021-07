J Balvin revoluciona Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡Chequéalas aquí!

J Balvin (@jbalvin) causó furor en sus redes sociales con las últimas publicaciones que realizó en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 2.238.835 de interacciones entre sus followers.

Cuando piensas que estas rompiendo pero el que la rompe es mi perro Enzo 😂😂😂😂😂😂😂😂 #Jose





SUEÑA en GRANDE …próximo paso llenar METS STADIUM NEW YORK.La misión es inspirar que si se puede !! Lego. Jose LATINO GANG





Cuando me piden que invite amigos 😂 @usim.mango you went so viral bro!





Todos los días se vale cambiar. Jose





Nueva semana nuevos retos!! ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.