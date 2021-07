Hiba Abouk, encantada con su rodaje en Barcelona

30-07-2021 HIBA ABOUK EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Audi lleva más de 10 años apoyando el cine español, y ha creado Audi Future Stories para impulsar a los futuros directores y guionistas. Un certamen de guiones cortos que ya tiene ganador y actriz protagonista. Hiba Abouk encabeza el reparto de "Manos Libres", guión con el que el leonés Pablo Fuentes, de la Escuela TAI, ha conquistado al jurado del concurso.



Sobre cómo está siendo la experiencia de rodar en Barcelona, Hiba Abouk nos ha confesado que: "Está siendo muy interesante, es un director novel, pero detrás hay un director con mucha experiencia que es Kike Maillo. Entre ellos dos hacen una pareja espectacular, la inocencia y la experiencia".



Y es que a Hiba Abouk le encanta Barcelona y para ella es un lujo estar allí y disfrutar de esa tierra: "Pues con muchísima organización y muchísima alegría. Se complica cuando tengo que viajar, si estamos en la misma ciudad es mucho más fácil. En este caso que he venido a Barcelona, el niño se ha quedado en Madrid. Es difícil, pero bueno son pocos días".



La pareja de Hiba Abouk, Achraf Hakimi, acaba de fichar por el París Saint Germain, lo que hará que la pareja se traslade a la capital francesa: "Aún no estoy instalada en Paris, no tengo ni idea de cómo va a ser, pero ya veremos".