Hamilton, abucheado por el público tras la pole en Hungría

Fórmula Uno F1 - Gran Premio de Hungría - Hungaroring, Budapest, Hungría. 31 de julio de 2021. Espectadores observan la clasificación. Pool via REUTERS/David W Cerny

BUDAPEST, 31 jul (Reuters) - El siete veces campeón de la Fórmula Uno, Lewis Hamilton, dijo que los abucheos del público sólo fomentan su determinación después de conseguir la pole position en la clasificación para el Gran Premio de Hungría del domingo.

El piloto de Mercedes está inmerso en una feroz batalla con el líder del campeonato mundial de Red Bull, Max Verstappen, con las pasiones a flor de piel tras una colisión de ambos en la carrera anterior.

Un montón de fans de Verstappen se han desplazado a Hungría para el enfrentamiento del domingo, el último antes del parón de agosto, y las publicaciones en las redes sociales mostraban una pancarta naranja colgada de una tribuna que rezaba en inglés "Sir Tramposo: El karma te llegará".

Hamilton fue recientemente nombrado caballero en Gran Bretaña.

"Aprecio el gran apoyo que tengo aquí", dijo el piloto más exitoso de todos los tiempos, sonriendo. "Sinceramente, nunca me he sentido tan bien con los abucheos. En todo caso, me anima. Así que realmente no me importa".

El choque de Silverstone dejó a Verstappen fuera de carrera mientras que Hamilton, considerado culpable de conducción peligrosa por Red Bull, recibió una penalización, pero aun así ganó, recortando la ventaja general del piloto holandés a ocho puntos.

Verstappen se clasificó tercero, con el mexicano Sergio Pérez cuarto en la parrilla.

(Reporte de Alan Baldwin; Editado en español por Javier López de Lérida)