Guinea Ec.- Guinea Ecuatorial autoriza la salida del helicóptero y los militares retenidos tras aterrizar sin permiso

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Guinea Ecuatorial han dado autorización para abandonar el territorio al helicóptero militar francés y sus seis ocupantes retenidos desde la noche del miércoles tras aterrizar sin permiso en el aeropuerto de la ciudad de Bata, según ha confirmado el Ejército de Francia.



"Fin del incidente", ha indicado un portavoz del Estado Mayor del Ejército francés en declaraciones concedidas a la emisora Radio France Internationale. Así, ha indicado que el helicóptero ha aterrizado horas después en la capital de Gabón, Libreville.



El helicóptero y los militares fueron retenidos el miércoles tras aterrizar sin recibir permiso debido a que se estaban quedando sin combustible mientras cubrían la ruta entre Camerún y Gabón. El incidente provocó una respuesta de Malabo, que cuestionó si "se podría hablar de un intento de invasión militar lanzada por París contra Guinea Ecuatorial", según la Oficina de Información y Prensa de Guinea Ecuatorial.



Ante esta situación, el embajador de Francia en Guinea Ecuatorial, Olivier Brochenin, compareció el viernes ante la prensa local para presentar sus disculpas por lo sucedido y apuntar a "dos errores técnicos" por parte de las autoridades francesas durante el vuelo del helicóptero.



Brochenin, que se reunió horas antes con el ministro de Exteriores ecuatoguineano, Simeón Oyono Esono, detalló que París cuenta con una autorización "anual" de sobrevuelo por parte de Malabo, que describió como "un gesto de amistad" por parte de las autoridades de Guinea Ecuatorial.



Sin embargo, especificó que este permiso recoge que se debe notificar 72 horas antes del aterrizaje, algo que no se hizo "por razones de mala organización", lo que se suma a que el helicóptero que aterrizó finalmente en Malabo no es uno de los identificados en las listas compartidas debido a que se usó porque otro estaba siendo reparado.



"Por razones técnicas, el helicóptero que estaba identificado en esta lista estaba en reparaciones, así que fue otro helicóptero el que fue a Bata. Es un helicóptero cuya identificación no figura en la lista de autorización", reconoció.



"Como embajador, quiero presentar mis excusas al Gobierno y a las autoridades de Guinea Ecuatorial por los errores que han suscitado malentendidos", manifestó el embajador francés durante su comparecencia, recogida por los medios locales.



El incidente tuvo lugar un día después de que un tribunal de Francia ratificara la condena por malversación contra el vicepresidente del país africano e hijo del mandatario, Teodoro Nguema Obiang, conocido popularmente como 'Teodorín'.



El vicepresidente ecuatoguineano fue condenado definitivamente por el blanqueo de capitales y la malversación de fondos públicos para adquirir propiedades en Francia por una suma estimada de 150 millones de euros. La decisión del tribunal supone, además, la confiscación de los bienes incautados, entre ellos una mansión ubicada en París.